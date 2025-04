El romántico gesto de Benny Blanco: así le cumplió a Selena Gomez su sueño de graduación

GENERANDO AUDIO...

Benny Blanco cumplió el sueño de Selena Gomez. Foto: AFP

Selena Gomez pudo cumplir uno de sus sueños gracias a su prometido Benny Blanco, quien le organizó una sesión de fotos y un baile de graduación.

Benny Blanco es el principe azul que muchos sueñan con tener y ahora lo reafirmó al cumplir uno de los sueños de Selena Gomez al organizarle una experiencia de graduación que nunca pudo vivir en su adolescencia.

Debido a su carrera como estrella infantil en programas como Barney & Friends y Los hechiceros de Waverly Place, Selena no asistió a un baile de graduación tradicional. Para remediarlo, Blanco planeó una noche especial que incluyó una limusina, atuendos formales y una sesión de fotos en un estudio de centro comercial con estilo retro. ​

En las imágenes compartidas, Selena luce un vestido púrpura con medias negras y un abrigo de peluche, mientras que Benny viste un esmoquin clásico. La pareja posó para fotos al estilo de los bailes escolares de antaño, acompañadas por la canción “Just the Two of Us” de Bill Withers y Grover Washington Jr. que subtituló como “wow”

Este gesto romántico fue parte de la celebración del cumpleaños número 37 de Blanco en marzo, y Selena se mostró emocionada y nerviosa, como si realmente fuera su primer baile de graduación. ​

“Mi prometida nunca había ido a un baile de graduación… así que le pregunté si nos tomábamos fotos juntos en un centro comercial… ¡y dijo que sí!”, escribió el productor y añadió que se había gastado una fortuna en una limusina para esa noche tan especial.

“Fue más divertido de lo que cualquiera de nosotros esperaba“, dijo Blanco mientras aparecía el detrás de escena donde él y la actriz posaron con un pedestal sobre un fondo lavanda.

Benny contó que Selena estaba nerviosa y no sabía qué hacer, qué ponerse ya que “era como si realmente fuera al baile de graduación”. Al final Blanco contó que le compró un ramillete de flores, un gesto clásico en los bailes de graduación.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco comenzó en diciembre de 2023 y se comprometieron a finales de ese año. Desde entonces, han compartido momentos significativos, como el lanzamiento de su álbum conjunto “I Said I Love You First” y gestos románticos, como un baño lleno de queso que Blanco preparó para Selena en San Valentín, sabiendo que prefiere lo salado a las flores. ​

Este acto de Benny Blanco no solo cumplió un deseo pendiente de Selena, sino que también demostró la profundidad de su relación y el cariño que se profesan.