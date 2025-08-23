El terror psicológico del director Ari Aster en 5 películas

GENERANDO AUDIO...

Con apenas 39 años, Ari Aster se ha consolidado como una de las voces más inquietantes del cine de autor contemporáneo, estrenando este fin de semana en nuestro país su más reciente película, Eddington.

Por ello, para Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, hace un repaso de su filmografía, destacando su capacidad para llevar el horror psicológico a territorios inesperados, lo que lo coloca en la primera línea de cineastas jóvenes, junto a Robert Eggers, en lo que el crítico define como “un cine de terror de autor que rompe con la explotación tradicional del género”.

Las 5 películas clave de Ari Aster:

“Lo extraño de los Johnson” (The Strange Thing About the Johnsons – 2011)

El cortometraje que lo dio a conocer. Una aparente familia estadounidense perfecta esconde un perturbador secreto entre padre e hijo. Aquí aparece uno de los temas centrales de Aster: la fractura de la estructura familiar como detonante del horror.

“El legado del diablo” (Hereditary, 2018)

Su ópera prima en largometraje y primera gran obra maestra. Con Toni Collette al frente, la cinta explora el duelo, la herencia maldita y las tensiones familiares bajo una atmósfera sobrenatural. Valdés Peña subraya que, más allá de fantasmas, lo que Aster filma es “el retrato de una familia que se resquebraja”.

“Midsommar” (2019)

Convertida en un éxito de culto en México, esta historia lleva el horror a la luz del día. Una joven pareja viaja a Suecia a un festival de verano que pronto se revela como un culto de sacrificios humanos. Con Florence Pugh en el papel protagónico, Aster revitaliza el folk horror, un género que mezcla tradición, paganismo y violencia ritual.

“Beau tiene miedo” (Beau is Afraid, 2023)

Apoyado en la intensidad de Joaquin Phoenix, Aster construye un complejo rompecabezas psicológico sobre un hombre marcado por la relación con su madre dominante. “Una inmersión en la mente de un personaje quebrado”, señala Valdés Peña, entre la polémica y la fascinación que despertó la cinta.

“Eddington” (2024)

Su estreno más reciente traslada su visión al western con tintes de comedia negra. Ambientada en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, enfrenta a un alguacil (Joaquin Phoenix) y a un alcalde (Pedro Pascal) en un duelo político, emocional y psicológico. Una metáfora de la fragilidad humana en tiempos de crisis.

Con apenas cinco títulos clave, para Valdés Peña, el estadounidense Ari Aster se confirma como uno de los directores más arriesgados y provocadores de su generación, capaz de hibridar géneros y llevar el terror a un plano existencial.