Nubia, fabricante chino de celulares, presentó un smartphone edición especial en honor a “El Tri” y Álex Lora, vocalista de la banda, aprovechó para aventarse un palomazo en Plaza Carso y mandó un mensaje a los migrantes mexicanos que han sufrido redadas y actos violentos en Los Ángeles, Estados Unidos (EE.UU.).

El celular conmemorativo es el Nubia Music 2, personalizado con wallpapers y material exclusivo de la legendaria agrupación mexicana que cumplió 56 años este 2025.

Álex Lora no perdió la oportunidad de agarrar su guitarra y ponerse de pie frente al micrófono para interpretar “Yo quiero ser tu celular”, conmemorando el lanzamiento de este dispositivo móvil.

Asimismo, el músico mexicano aprovechó la oportunidad para cantar algunos de sus éxitos como “A.D.O“, momento en el que todos los asistentes comenzaron a aplaudir y cantar uno de los himnos de “El Tri“.

El cantante de 72 años también celebró a los papás en la víspera del Día del Padre con el tema “Eres el mejor“. “Siempre le cantamos a las mamás, pero ahora le toca a nosotros los papás”

En medio del festejo por el primer celular conmemorativo de “El Tri“, Álex Lora no se olvidó de los migrantes mexicanas que han vivido redadas y toques de queda en Los Ángeles en los últimos días.

En junio de 2024, “El Tri” de Álex Lora lanzó oficialmente el sencillo “Yo quiero ser tu celular“, el cual causó sensación entre sus fans por el video animado en el que el cantante andaba en motocicleta.

“Yo quiero ser tu celular” de El Tri