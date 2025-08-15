El último mensaje de Alejandra Gómez, conductora de TV que murió en su cumpleaños

GENERANDO AUDIO...

La última publicación de la conductora Alejandra Gómez en Instagram. Foto: Pexels

Alejandra Gómez, una famosa conductora de televisión en Colombia, murió el pasado 10 de agosto, justo el día de su cumpleaños 43, y este fue su último mensaje.

Después de que sus compañeros del programa donde participaba, “Mañana Express”, dieron la noticia de su muerte, que de momento no se saben las causas, su última publicación en Instagram tomó relevancia.

Alejandra Gómez y su última publicación en Instagram

Tras la muerte de la conductora de televisión, usuarios en redes sociales viralizaron la última publicación que hizo en su perfil de Instagram el pasado 5 de agosto.

La exconductora de “Mañana Express” compartió un video mientras leía para sus seguidores. La periodista aseguró que la lectura era de sus grandes pasiones ya que la hacía muy feliz.

“Si me pagaran por leer sería muy feliz”, fue lo último que escribió en su red social.

Así fue la despedida de sus amigos de “Mañana Express”

Los conductores de “Mañana Express” lamentaron la partida de Alejandra Gómez a quien describieron como una mujer inquieta y guerrera a quien siempre llevarán en su memoria.

“Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias”, además, expresaron condolencias para la familia de la presentadora quien perdió la vida el mismo día de su cumpleaños.

“Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando”, expresaron.

¿De qué murió Alejandra Gómez?

La familia no ha dado información sobre la muerte de Alejandra, pero una amiga cercana a la periodista, reveló que la conductora estaba atravesando por un momento complicado a su vida.

“A veces las personas amamos demasiado y en ese amor nos perdemos. Ella estaba de pronto atravesando un momento de crisis. He estado pasando por un momento emocional un poco fuerte, como ya lo había dicho, y pues a veces uno, cuando se siente mal, no piensa bien las cosas y toma decisiones. Donde quiera que esté en este momento, creo que ya está mucho mejor y está tranquila”, declaró.

¿Quién era Alejandra Gómez?

Alejandra Gómez nació en Cali, Colombia, y toda su vida trabajo en medios como CityTV, Red+, RCN Televisión y Telepacífico y en programas como “Franja Mujeres”, “El Lavadero” y “Mañana Express”.