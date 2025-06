GENERANDO AUDIO...

“NCIS: Origins” es un spin-off íntimo y con grandes momentos de acción. Foto: AXN

En una era televisiva en la que las franquicias buscan reinventarse sin perder su esencia, “NCIS: Origins” se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del año. El protagonista es el actor Austin Stowell, quien da vida a un joven Gibbs muy distinto al héroe que millones de fans conocen.

Austin Stowell protagoniza “NCIS: Origins”

Para Stowell, asumir el papel del mítico agente no fue solo un reto actoral, sino personal: “Cuando leí el guion, supe que esta versión de NCIS tenía algo especial. Claro que tiene la fórmula que los fans adoran, pero también ofrece una mirada más íntima, más emocional.

Según palabras del protagonista de “NCIS: Origins” este spin-off es una historia sobre el origen de un superhéroe, pero con poderes reales, los que todos llevan dentro.

A diferencia del Gibbs que ya lo sabe todo y atrapa al villano en el momento justo, el joven agente de Origins está lleno de dudas, tropiezos y aprendizajes.

“Comete errores, no sabe usar aún sus habilidades. Me gustó mucho contar esa parte de la historia, porque al final, es un reflejo de lo que todos vivimos cuando nos enfrentamos a nuevos retos”, dijo el protagonista de “NCIS: Origins”.

Sobre los casos que enfrentarán en esta primera temporada, ambientada en los años 90, Stowell anticipó que habrán, desde crímenes brutales, hasta situaciones con tintes más ligeros, pero siempre con un enfoque humano. También habrá una historia de amor “prohibido”, sutil y profunda, que marcará para siempre al personaje.

“NCIS: Origins” se estrena el 25 de junio. Foto: AXN

“NCIS: Origins”, presenta nuevos personajes

Esta precuela de la popular serie no solo revive los orígenes del agente Leroy Jethro Gibbs, sino que también da espacio a nuevos talentos como la actriz Mariel Molino, quien interpreta a la marine Lala Domínguez.

Lala Domínguez es una mujer fuerte, empática y con la determinación de sobresalir en un mundo dominado por hombres.

“Nunca pensé que iba a ser parte de una serie como “NCIS”, ni que me iban a ver como una marine. De verdad llegué al casting sin expectativa, y creo que esa autenticidad me ayudó a quedarme con el papel”, confesó entre risas Mariel.

Para la actriz, nacida en Estados Unidos pero con raíces mexicanas, interpretar a Lala significó una transformación tanto física como emocional:

“El entrenamiento fue durísimo. Mucho gym, mucha proteína, y también meterme en la cabeza de una mujer que en los 80 decide ser marine. Tenía que ser dos veces más inteligente y estar dos pasos adelante para ser tomada en serio”, explicó.

Pero más allá del uniforme, lo que le enseñó Lala fue el valor de las emociones: “La escritora, Gina Monreal, fue muy clara conmigo: no quería que Lala fuera un personaje masculino con cuerpo de mujer. Quería mostrar cómo la compasión, la empatía y la observación también te hacen fuerte. Aprendí que esas cualidades, que a veces creemos que nos hacen débiles, en realidad son nuestro mayor poder”.

Mariel Molino es de ascendencia mexicana. Foto: AXN

Un camino que no ha sido fácil para Stowell y Molino

Ambos actores coincidieron en que llegar a este punto no ha sido sencillo. Stowell reconoció que este es su primer gran protagónico en una serie y que el consejo de Mark Harmon (productor y actor original de “NCIS”) fue fundamental: “Escucha a tu corazón y confía en ti. Me decía siempre: ‘You got this’”.

Molino, por su parte, recordó los inicios difíciles, los castings fallidos, las estafas en su adolescencia y su lucha por ser vista en Hollywood.

“Yo supe que quería ser actriz desde los cinco años. Me estafaron con promesas de Disney Channel, trabajé en cualquier cosa para juntar dinero, estudié actuación en México, volví a Estados Unidos. Me cerraban puertas por ser latina, pero hoy soy una de las pocas protagonistas latinas en la televisión americana. Aún falta mucho por hacer, pero algo está cambiando”, dijo la actriz de “NCIS: Origens”.

NCIS: Origins, un spin-off con identidad propia

“NCIS: Origins” no busca imitar la fórmula que ha convertido a la franquicia en una de las más vistas en el mundo, sino expandirla desde lo emocional.

“Lo interesante de esta serie es que no solo te muestra lo que pasa en la oficina, sino que te lleva a casa con los personajes. Vemos su intimidad, sus miedos, sus heridas”, aseguró Molino.

La serie pretende ser más que una precuela. Es un recordatorio de que incluso los héroes, antes de saberlo todo, también se equivocaron, sintieron miedo… y crecieron.

Tráiler

¿Dónde y cuándo ver “NCIS: Origins”?

“NCIS: Origins” se transmite por CBS y Paramount+ en Estados Unidos, y se estrena el 25 de junio por AXN en México.