El veto que vivió Ana Martín en el cine: ¿quién la puso en la “lista negra”?

Ana Martín dio una conferencia magistral en el GIFF 2025. Foto: Especial

Ana Martín es la gran homenajeada del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2025 y durante su estancia en su sede de Irapuato, la actriz recordó cuando fue vetada del cine.

En entrevista con unotv.com, la actriz con más de 60 años de carrera en radio, televisión y teatro mencionó que durante más de cinco años estuvo vetada para trabajar en el cine.

¿Quién impidió que Ana Martín trabajará en el cine?

Ana Martín, actriz de cintas como “El profeta Mimí” (1973), última película que realizó antes de ser castigada, mencionó que el haber rechazado una propuesta de un presidente de México hizo que su nombre estuviera en la “lista negra”.

“Por un presidente de la República que no me fui con él y entonces me pusieron en la lista negra cinco años”, expresó la actriz, motivo por lo que tuvo que tocar puertas y llegó a Televicentro donde hizo televisión.

Al estar en esa “lista negra”, la interprete de “El pecado de Oyuki”, mencionó que “ya ni me hablaban” para trabajar, aunque destacó que ese tiempo fue duro, se le abrieron otras puertas.

“Ahí es donde entra el amor propio y lo que tú quieras hacer. No sé si hice bien o mal, porque a lo mejor tendría… no se cuento en la vida”. Ana Martín

Aunque no mencionó el nombre del presidente que la puso en la “lista negra”, aseguró que no le tuvo rencor, pero en un principio le dio coraje, pero después eso se desvaneció.

“El coraje, el guardar rencores, son mochilas que uno va cargando”, enfatizó.

Después de esos cinco años de veto, Ana Martín pudo regresar al cine y trabajar con estrellas de la época, como Vicente Fernández.

La adversidad hizo que Ana Martín abrazara el amor propio y seguir con su sueño de actuar, y el cual ha logrado hasta la fecha con más de 50 películas en su haber.

Ana Martín, una vida de retos y enseñanzas

Durante la conferencia magistral que tuvo la actriz este sábado 1 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Irapuato, por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2025, la actriz recordó lo que ha vivido en estos 60 años de carrera.

Desde sus primeros años visitando a su papá Jesús Martínez “Palillo” en la carpa, de quien recibió muchos consejos, entre ellos, el de nunca mentirle a su público, hasta trabajar con grandes directores como José Estrada y su paso por las telenovelas.

La actriz se ha mostrado conmovida con las muestras de afecto que ha tenido en estos días en Irapuato, donde tuvo un desfile en su honor y un homenaje, y dice estar “sin palabras”.

Durante su conferencia de esta sábado hizo un llamado a la población a terminar con el maltrato animal y denunciar cualquier agresión.

También agradeció a sus seguidores en redes, a quienes denomina “gotitas” por el apoyo. La actriz tiene 4 millones de seguidores en TikTok.