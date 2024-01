“El Zorro” vuelve con una historia renovada y apta para toda la familia

“EL Zorro”, la popular leyenda que se inspiró en los bandidos mexicanos de principios del siglo XIX, y que cuenta la historia de un justiciero enmascarado, volverá a las pantallas de televisión, ahora con una historia renovada, una extravagante producción y mucha aventura.

La nueva serie de “El Zorro” llegará a la plataforma de Prime Video el 19 de enero, Miguel Bernardeu (Élite) da vida al audaz personaje; Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Cristo Fernández, Ana Layevska y Cecilia Suárez también son parte del elenco.

La serie es protagonizada por el actor español Miguel Bernardeau, en entrevista con Unotv.com aseguró que desde que comenzó el proyecto quiso dejar a un lado la presión social y mediática de interpretar el personaje de “El Zorro” y optó por divertirse y disfrutar del largo intenso camino.

Para interpretar su personaje, Miguel tuvo que aprender a utilizar el látigo; por su parte, Renata Notbil la escopeta, lo cual les generó unas cuantas lesiones.

“Fue muy divertido aprender a montar a caballo, el látigo, la espada y en el caso de Renata pues la escopeta, creo que todo eso ayuda mucho también a crear los personajes, a entender lo que están haciendo y plantar todo en algo como físico”, dijo Berbaradeau.

La etapa de preproducción fue un tanto complicada para la mayoría de los actores, tan es así, que el propio Miguel se marcó la espalda por los latigazos que se daba al momento de ensayar.

“Tengo marcas en la espalda porque después de un ensayo me fui a casa y me puse a practicar, me marqué toda la espalda, fue mucho dolor constante. Yo vivía con lesiones en el pie, en el hombro, en el cuello e incluso al montar a caballo”.

Miguel Bernardeau, protagonista de “El Zorro”.