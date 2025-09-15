Elaine es la séptima eliminada de “La Casa de los Famosos México”

GENERANDO AUDIO...

Elaine, séptima eliminada de “La casa de los Famosos México”. Foto: Cuartoscuro

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de “La Casa de los Famosos México” este domingo 14 de septiembre, quien perdió ante Shiky en el carrusel de los nominados.

La cantante y actriz estaba nominada con el español, Aldo de Nigris, Abelito, Aaron Mercury y Alexis Ayala, donde se recibieron más de 20 millones de votos, de acuerdo con Galilea Montijo, conductora del programa.

Así fue la eliminación en “La Casa de los Famosos México”

Los nervios estuvieron presentes en la nominación donde el primer salvado fue Alexis Ayala, quien fue recibido por Mar Contreras y agradeció al público.

El segundo en ser salvado por decisión del público fue el regiomontano Aldo de Nigris, integrante de la “manada”, conformada por Mar y Alexis.

El tercer salvado de la noche fue el influencer Aaron Mercury, un integrante más de la “manada”, quienes llevan más de 50 días en el reality show.

El último salvado fue Abelito y quien se convierte en finalista de la tercera edición del famoso programa.

Elaine se sinceró con Shiky

Durante el sinceramiento, Elaine reconoció el cariño que le tiene a Shiky, pero señaló que notó cierta impaciencia de su parte frente a actitudes y festejos.

Mientras Shiky le respondió con afecto, destacando que la ve como “el colibrí de la casa” y minimizando los comentarios, recordándole que esas experiencias también las vivió cuando pertenecía al cuarto día.

¿Quiénes pasaron a la final de “La Casa de los Famosos México?

Los integrantes de “La Casa de los Famosos México” que pasaron a la final del reality, en su tercera edición, son: