Elaine Haro rompe en llanto tras polémica con Ninel Conde en “La Casa de los Famosos México”

Elaine Haro quedó afectada por lo que escuchó. Foto: GettyImages

“La Casa de los Famosos México 3” vivió su segunda gala donde salió Adrián Di Monte, pero estuvo marcada por un momento de tensión emocional para Elaine Haro.

La actriz y cantante se mostró visiblemente afectada por lo que pasó en el jardín de la casa ayer domingo mientras estaba con otros integrantes.

¿Qué fue lo que escuchó Elaine Haro?

Mientras se encontraba en el jardín de la casa, la actriz escuchó gritos provenientes del exterior que le pedían alejarse de su compañera y aliada en el reality, Ninel Conde.

Visiblemente afectada, Elaine se refugió en los vestidores y no pudo contener las lágrimas, mostrándose confundida y preocupada por el mensaje recibido desde fuera, ya que dentro del programa los participantes permanecen aislados del mundo exterior.

Una alianza que genera críticas

Dentro de la competencia, Elaine mantiene una cercanía con Ninel Conde, Dalilah Polanco, Mariana Botas y Priscila Valverde. Esta unión estratégica ha sido señalada por parte del público, que percibe favoritismo y maniobras para permanecer en el juego.

Los gritos que recibió Elaine se suman a una serie de intervenciones externas que han buscado influir en las dinámicas de la casa. Aunque las reglas del programa prohíben la comunicación con el exterior, la presencia de seguidores y familiares cerca del set ha generado mensajes directos que impactan en las estrategias de los concursantes.

¿Un momento que podría cambiar el rumbo del juego?

El episodio podría marcar un punto de quiebre en la relación entre Elaine y Ninel, ya que la presión del público podría obligarla a reconsiderar su estrategia.

Con el reality cada vez más intenso, las próximas semanas serán clave para saber si Elaine se mantiene fiel a su alianza o decide tomar distancia para asegurar su permanencia en el concurso.

La tercera edición de “La Casa de los Famosos México 3” se coloca como uno de los programas que causa gran expectativa y genera mucha conversación en redes sociales con sus nominados y eliminación.