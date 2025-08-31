GENERANDO AUDIO...

Elaine Haro perdió un diente. Foto: Cuartoscuro

Elaine Haro protagonizó un momento inquietante en La Casa de los Famosos México y sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes. Mientras participaba en un reto bajo las indicaciones de “La Jefa”, Elaine sufrió un accidente que le provocó la pérdida de un diente.

El momento quedó registrado en cámara y, aunque Elaine intentó cubrirse la boca con la mano, no pudo ocultar su expresión de sorpresa y desconcierto.

El accidente ocurrió de manera repentina y, al parecer, los demás participantes no se percataron inmediatamente de lo sucedido. Solo algunos se acercaron para preguntarle si estaba bien y asegurarse de que no hubiera sufrido un daño mayor.

La situación generó preocupación entre los seguidores del programa, quienes rápidamente comentaron en redes sociales sobre el incidente.

En un momento después, Elaine le cuenta a sus compañeros que está “chimuela” ya que se le cayó una carilla. La cantante lo hizo público con equipo para que al verla ya no le pregunten “¿qué pasó?”.

Al tratarse de un reality donde los participantes permanecen aislados del mundo exterior, Elaine no puede acudir de inmediato a un dentista, lo que aumenta la inquietud de los fans sobre su estado, aunque confirmó a sus compañeros que la producción ya sabe.

Elaine contó más tarde la razón por la que se le cayó el diente; Mariana Botas le dijo que “traía algo” señalando la boca y ella pensó que era entre los dientes, al manipular la boca, esto hizo que se desprendiera.

Este momento se suma a la serie de retos y dinámicas que los concursantes enfrentan dentro de la casa, recordando a la audiencia que, además de los conflictos y estrategias típicas del reality, también pueden ocurrir accidentes imprevistos que afectan la convivencia y la participación de los famosos.

Los fanáticos de Elaine expresaron su apoyo y preocupación, deseando que la cantante pueda recibir atención dental lo antes posible una vez fuera del programa.

El accidente también ha dado lugar a numerosos comentarios y reacciones en redes sociales, donde los usuarios compartieron clips del momento y mostraron su solidaridad con la participante.