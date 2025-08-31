Elaine Haro sorprende al público al perder un diente en “La Casa de los Famosos México”: “¡Estoy chimuela!”

| 13:28 | Aldo Flores | Uno TV
Eleine Haro
Elaine Haro perdió un diente. Foto: Cuartoscuro

Elaine Haro protagonizó un momento inquietante en La Casa de los Famosos México y sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes. Mientras participaba en un reto bajo las indicaciones de “La Jefa”, Elaine sufrió un accidente que le provocó la pérdida de un diente.

El momento quedó registrado en cámara y, aunque Elaine intentó cubrirse la boca con la mano, no pudo ocultar su expresión de sorpresa y desconcierto. 

El accidente ocurrió de manera repentina y, al parecer, los demás participantes no se percataron inmediatamente de lo sucedido. Solo algunos se acercaron para preguntarle si estaba bien y asegurarse de que no hubiera sufrido un daño mayor.

@lacasafamososmx

@Elaine Haro tiene un incidente con su diente 😱🦷 Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 #Abelito #MarianaBotas

♬ sonido original – La Casa de los Famosos México

La situación generó preocupación entre los seguidores del programa, quienes rápidamente comentaron en redes sociales sobre el incidente. 

En un momento después, Elaine le cuenta a sus compañeros que está “chimuela” ya que se le cayó una carilla. La cantante lo hizo público con equipo para que al verla ya no le pregunten “¿qué pasó?”. 

@lacasafamososmx

@elaineharomusic pierde una carilla: está cruda y chimuela 🫢 Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5

♬ sonido original – La Casa de los Famosos México – La Casa de los Famosos México

Al tratarse de un reality donde los participantes permanecen aislados del mundo exterior, Elaine no puede acudir de inmediato a un dentista, lo que aumenta la inquietud de los fans sobre su estado, aunque confirmó a sus compañeros que la producción ya sabe.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los 5 momentos más escalofriantes de “La Casa de los Famosos” en esta temporada]

Elaine contó más tarde la razón por la que se le cayó el diente; Mariana Botas le dijo que “traía algo” señalando la boca y ella pensó que era entre los dientes, al manipular la boca, esto hizo que se desprendiera.

@lacasafamososmx

@Elaine Haro explica el inciidente que tuvo con su diente 🦷 Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX no te pierdas de nada con el 24/7 🔥 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 #Facundo #DalilahPolanco

♬ sonido original – La Casa de los Famosos México

Este momento se suma a la serie de retos y dinámicas que los concursantes enfrentan dentro de la casa, recordando a la audiencia que, además de los conflictos y estrategias típicas del reality, también pueden ocurrir accidentes imprevistos que afectan la convivencia y la participación de los famosos.

Los fanáticos de Elaine expresaron su apoyo y preocupación, deseando que la cantante pueda recibir atención dental lo antes posible una vez fuera del programa. 

El accidente también ha dado lugar a numerosos comentarios y reacciones en redes sociales, donde los usuarios compartieron clips del momento y mostraron su solidaridad con la participante.

Te recomendamos:

Pixar confirma “Toy Story 5”, “Coco 2” y “Los Increíbles 3”: ¿cuándo se estrenan?

Entretenimiento

Pixar confirma “Toy Story 5”, “Coco 2” y “Los Increíbles 3”: ¿cuándo se estrenan?

¿Quién era Luis Canseco, el pilar creativo detrás de programas icónicos de TV como “100 Mexicanos Dijeron”?

Entretenimiento

¿Quién era Luis Canseco, el pilar creativo detrás de programas icónicos de TV como “100 Mexicanos Dijeron”?

Shiky causa polémica por jalarle el cabello a Abelito en “La Casa de los Famosos México”

Entretenimiento

Shiky causa polémica por jalarle el cabello a Abelito en “La Casa de los Famosos México”

Belanova pide apoyo para que Aldo de Nigris siga en “La Casa de los Famosos México”: “Es nuestro gallo”

Entretenimiento

Belanova pide apoyo para que Aldo de Nigris siga en “La Casa de los Famosos México”: “Es nuestro gallo”

Etiquetas: ,