Aarón accedió a cederle la salvación a Abelito. FOTO: Captura de pantalla

En la transmisión del 5 de septiembre de 2025, Elaine Haro se impuso a Guana en la prueba por la salvación, obteniendo el poder de salvar a Abelito de la eliminación, decisión que sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia. La prueba consistió en lanzar pelotas a una ruleta, donde Elaine logró una puntuación de 450 frente a 350 de Guana, alcanzando así el privilegio de proteger a un nominado.

Al momento de explicar su decisión, Elaine comentó que Aarón accedió a cederle la salvación. Este gesto le permitió al influencer librar una semana más dentro del reality.

“Las razones son porque lo hablamos en el Cuarto Noche y llegamos al acuerdo de que Aarón decidió cederle la salvación a Abelito”, dijo Elaine.

Elaine desata polémica

El triunfo no estuvo exento de controversia. Elaine, tras su victoria, hizo un comentario sobre las pelotas utilizadas en la prueba: señaló que algunas “botaban más que otras”, mencionando que a Shiky y Facundo les jugaban eso en contra. Esto desató una ola de acusaciones en redes sociales, donde varios televidentes acusaron a la producción de favorecer al “Cuarto Noche”.

Con la salvación de Abelito, ahora se posicionan como nominados en riesgo Aarón, Facundo, Shiky y Dalilah.

Esta jugada de Elaine no sólo fortalece posibles alianzas dentro del Cuarto Noche, sino que también intensifica la tensión entre los equipos, dejando clara la importancia estratégica del reto de salvación en el rumbo de la competencia.