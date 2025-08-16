GENERANDO AUDIO...

Elaine decidió salvar a Mariana Botas. FOTO: Getty

La Casa de los Famosos México 2025 vivió una de sus noches más tensas cuando Elaine Haro y Aldo De Nigris se enfrentaron para ganar el Poder de la Salvación, con el que uno de los nominados quedaría fuera de la lista rumbo a la eliminación del domingo.

Elaine Haro gana el Poder de la Salvación

La prueba fue inesperada: cada uno tuvo que dejar caer una pelota en una rampa que desembocaba en una ruleta giratoria. El habitante que sumara más puntos sería el ganador. Tras una competencia reñida, Elaine Haro se impuso sobre Aldo De Nigris y obtuvo el ansiado poder.

¿A quién salvó Elaine Haro?

Frente a todos los habitantes, Elaine tuvo que tomar la decisión de quién se libraría de la eliminación. Para sorpresa de muchos, anunció que Mariana Botas sería la salvada esta seman.

“Me iré por mi cuarto, en este caso hicimos un sorteo en el que se quedó entre Ninel y Mariana. Entonces a quien salvo esta noche es a Mariana”, explicó la actriz, dejando atónitos a varios de sus compañeros.

Nominados confirmados esta semana

Tras la decisión de Elaine, la lista de nominados se redujo a cinco participantes que se enfrentarán al voto del público este domingo 17 de agosto:

Alexis Ayala

Facundo

Guana

Mar Contreras

Ninel Conde

Uno de ellos tendrá que abandonar definitivamente La Casa de los Famosos México 2025.