Elenco de “Friends” se despide de Matthew Perry con un emotivo mensaje: “Somos una familia”

Los actores de “Friends” rompieron el silencio y se despidieron de su compañero.

Los protagonistas de la serie televisiva “Friends” confesaron este lunes estar devastados por la muerte de su compañero Matthew Perry, quien falleció el sábado a los 54 años.

“Estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia”, indica el comunicado publicado por la revista People y que es una despedida a Matthew Perry.

El emotivo mensaje fue firmado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, quienes mantuvieron siempre su amistad tras finalizar la serie.

“Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, a medida que estemos en capacidad de hacerlo”. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer

Y agregaron: “Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”.

Matthew Perry interpretó el personaje de Chandler Bing durante diez temporadas que duró “Friends” al aire.

Foto: AFP

Un día antes, los actores colocaron un breve mensaje en la cuenta oficial de “Friends”, donde dejaban ver el dolor que los embargaba.

La inesperada muerte de Matthew Perry, actor de “Friends”

El actor fue encontrado inconsciente en su casa de Los Ángeles, posteriormente se informó que había muerto. Los primeros medios en dar a conocer la noticia aseguraron que Matthew Perry había fallecido en la bañera.

Las autoridades están esperando los resultados de las pruebas toxicológicas para conocer la causa del fallecimiento.

Foto: AFP

¿Quién era Matthew Perry?

“Friends” se estrenó en 1994, convirtiéndose en una de las series favoritas del público. Con el paso del tiempo ha confirmado su estatus de clásico.

Matthew Perry empezó a personificar al siempre ocurrente y sarcástico Chandler Bing a los 25 años, lo que lo catapultó a la fama.

Además de la popular serie de la NBC, Matthew Langford Perry también tuvo apariciones en películas como “The Whole Nine Yards”, su secuela “The Whole Ten Yards”, y “17 Again”.

De la misma manera, destacó como cocreador, escritor y protagonista de la serie (sitcom) Mr. Sunshine, la cual fue estrenada el 9 de febrero de 2011.

Otra de las series que protagonizó fue “Camino al cielo” (1988). También actuó en la película “Un impulsivo y loco amor” (1997), junto a Salma Hayek.

Matthew Perry, quien nació en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos, el 19 de agosto de 1969, había combatido por años su adicción al alcohol y a los calmantes y estuvo en clínicas de rehabilitación en varias ocasiones.