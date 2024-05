Eli Roth revela que hará una nueva “Hostal” en CCXP México

El actor y director de cine Eli Roth formó parte de los actos principales de la CCXP México 2024, donde reveló que hará una nueva “Hostal”, asimismo habló de su nueva película “Borderlands” y hasta de Eugenio Derbez.

Eli Roth sorprendió a los fanáticos y periodistas al revelar que volverá a trabajar en un nuevo capítulo de la polémica saga “Hostal” que comenzó en 2005, aunque no reveló más detalles.

“Borderlands” es la nueva cinta del director Eli Roth, la cual es una adaptación del famosos videojuego del mismo nombre.

Roth, quien es famoso por sus cintas de terror y violencia, ahora logró una película de acción y ciencia ficción, la cual trabajó de la mano del creador del videojuego Randy Pitchford.

La cinta cuenta con un elenco comandado por estrellas como Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Bobby Lee, Florian Munteanu.

El director aseguró que es el mejor elenco que ha tenido en su vida, además de que es es el elenco más divertido que podría haber seleccionado y todos al final de cuentas quieren entrar a la pelea a la hora de estar rodando.

La cinta llegará a los cines el próximo mes de agosto.

El director de cine reveló que sigue la carrera de muchos latinoamericanos, sin embargo, aseguró que muere de ganas por trabajar con el mexicano Eugenio Derbez.

Durante una conferencia con medios de comunicación, Roth reveló que ha intentado en cuatro ocasiones trabajar con Derbez pero no han podido coincidir.

“Realmente amaría trabajar con Eugenio Derbez, en serio, se los digo (…) pero él es tan divertido y es un actor dramático tan bueno y un tipo tan agradable que estoy como muriendo. Me encantaría y lo he visto y me encanta creo que me encantaría trabajar con él”.

Eli Roth