Ellos son los cantantes de regional mexicano asesinados en lo que va de 2025

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Ernesto Barajas, vocalista del grupo “Enigma Norteño” fue asesinado este martes 19 de agosto en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Reportes de las autoridades estatales indican que se trató de un ataque armado directo. En el lugar también murió un hombre que acompañaba al cantante y compositor, y una mujer resultó lesionada.

Con este incidente, Ernesto Barajas se suma a la lista de cantantes del regional mexicano que han muerto en actos violentos. Entre los nombres que destacan se encuentran los integrantes del Grupo Fugitivo y Julio Eusebio Labra, vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra.

Cantantes de regional mexicano asesinados en lo que va de 2025

Grupo Fugitivo

Cinco integrantes del Grupo Fugitivo fueron secuestrados y asesinados en Tamaulipas en mayo pasado. Los cuerpos de los desaparecidos fueron calcinados, según los reportes de las autoridades.

Julio Labra, grupo Conquistadores de la Sierra

El vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra, Julio Eusebio Labra, fue atacado con armas de fuego la noche del domingo 1 de junio mientras ofrecía una presentación en vivo en el restaurante-bar El Guamuchilito, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

De acuerdo con los reportes preliminares, alrededor de las 23:00 horas, un grupo de hombres armados ingresó al lugar y abrió fuego directamente contra el cantante, quien se encontraba en el escenario en plena actuación. Los asistentes se resguardaron de los disparos mientras los agresores huían.

Julio Labra recibió atención de paramédicos en el lugar, pero fue declarado sin vida. Servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias correspondientes para recabar pruebas. Hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del crimen.

Conquistadores de la Sierra es una agrupación norteña conocida por sus presentaciones en ferias, eventos sociales y fiestas regionales. Entre sus temas más representativos se encuentran “El charalito”, “El guerrerense”, “Moreno por apodo”, “La reflexión” y “Recordando al Espiri”.

Isaac Luna, grupo Banda la Constructiva

Horas después del asesinato de Labra, se confirmó la muerte de Isaac Luna, vocalista de la Banda la Constructiva, quien fue atacado en su domicilio la madrugada del lunes 2 de junio en la colonia Santa María, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

El ataque ocurrió cerca de la 1:06 de la madrugada, poco después de que Luna participara en una presentación con su agrupación en el Salón San Juan. Sujetos armados irrumpieron en la vivienda del cantante y abrieron fuego. Isaac Luna falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas.

Otros cantantes mexicanos asesinados

A los cantantes de regional mexicano que fueron asesinados en 2025, se aúnan los nombres de otras figuras de este género musical que también han muerto a causa de crímenes violentos. Por ejemplo:

Chalino Sánchez

Chalino Sánchez murió el 16 de mayo de 1992 cuando su camioneta fue interceptado por personas vestidas de policías federales. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente al lado de una carretera con dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza.

Valentín Elizalde

Valentín “el Gallo” Elizalde fue víctima de un atentado el 25 de noviembre de 2006 después de salir de una presentación. De acuerdo con la información que se conoce, Valentín Elizalde murió derivado de que su camioneta fue baleada.

Sergio Gómez

Sergio Gómez, vocalista del grupo KPaz de la Sierra, fue asesinado el 2 de diciembre de 2007 en Morelia. Michoacán después de presentarse en dicha localidad. Su cuerpo fue encontrado sin vida a orillas de la carretera Morelia-Chiquimitío de dicho estado.