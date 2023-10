Elon Musk es demandado por la cantante Grimes, madre de sus tres hijos

Elon Musk y Grimes. Foto: AFP

Elon Musk tiene asuntos legales pendientes, ya que según documentos judiciales fue demandado por la cantante Grimes, madre de tres de sus hijos.

Claire Boucher, nombre real de la intérprete presentó una petición para establecer una relación parental el 29 de septiembre en un tribunal de California, según el sitio de noticias Page Six.

La solicitud tiene como objetivo que el tribunal identifique a los papás legales de un niño cuando no están casados.

Aunque el expediente del caso es público, los expedientes han sido sellados; sin embargo, Elon Musk no ha respondido a la solicitud de Grimes.

De acuerdo con el medio estadounidense, en los documentos no se solicita ningún tipo de manutención, ni los derechos de custodia.

La historia de amor entre Grimes y Elon Musk

Grimes y Elon Musk dieron la bienvenida a su primer hijo , X AE A-Xii, en mayo de 2020. Un año después, medios de entretenimiento informaron que la pareja se había separado.

Sin embargo, la expareja se reconcilió el tiempo suficiente para darle la bienvenida a su hija, Exa Dark Sideræl Musk, a través de una madre sustituta en diciembre de 2021.

Cabe destacar, que unas semanas antes de que Exa naciera, el dueño de Tesla recibió a sus mellizos en noviembre de 2021, fruto de su relación con Shivon Zilis, directora de Neuralink (empresa de Elon Musk).

Pese anunciar que ya no estaban juntos, Grimes y Elon Musk se volvieron a convertir en padres este septiembre. Según reportes de The New York Times, la expareja tuvo un tercer hijo que llamaron Techno Mechanicus.

¿Cuántos hijos tiene Musk?

El dueño de Tesla tiene 11 hijos con tres mujeres diferentes. Con su exesposa, Justine Wilson, tuvo 6 hijos, mientras que con Shivon Zilis tiene unos gemelos y con Claire Elise Boucher (nombre real de Grimes) lleva tres hijos.