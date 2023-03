Elon Musk: quiénes son las mamás y todos los hijos del dueño de Tesla

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene siete hijos. Foto: AFP

La hija transgénero de Elon Musk, Vivien Jenna Wilson, busca quitarse el apellido de su famoso padre para no estar relacionada con él.

Vivien es fruto de la relación que tuvo Elon Musk con la escritora Justine Wilson, de 2002 a 2008, y con quien procreó otros cinco hijos.

En Unotv.com hacemos un repaso de las madres de los hijos de Musk y quiénes son ellos.

Justine Wilson, su primera esposa, y madre de sus cinco hijos

Justine (Wilson) Musk es la primera esposa del famoso multimillonario. Se casaron en enero de 2000 y presentaron a su primer hijo, Nevada Musk, en 2002, el mismo año en que Musk fundó SpaceX. Desgraciadamente, Nevada falleció por el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) a las 10 semanas.

Dos años después, la pareja tuvo dos gemelos, Griffin y Xavier Musk, quien ahora se llama Vivien Jenna Wilson, el mismo año en que Elon se unió a Tesla, y en 2006, Justine dio a luz a trillizos, Damion, Saxon y Kai Musk.

Los gemelos mayores, Griffin y Vivien, hoy tienen 18 años, y los tres menores, 16.

Justine y Musk se repartieron la custodia de los cinco hijos tras su divorcio en 2008.

Justine y Elon Musk se conocieron en la universidad y tras 10 años se casaron

Grimes y la polémica por los nombres de sus hijos con Elon Musk

Nuevamente el CEO de Tesla se convirtió en padre en 2020 junto a cantante Grimes y el nacimiento de su primer hijo en común generaría gran controversia por el nombre que eligieron para él: X Æ A-12.

No tardarían en cambiárselo porque la legislación de California, donde residen, no permite incluir números en los nombres, pero no varió mucho, puesto que no hicieron más que sustituirlo por números romanos: X Æ A-XII. A finales de 2021, nació la segunda hija en común de Grimes y Musk, a la que llamaron Exa Dark Siderael.

Ver más Grimes x Primavera Sound 2022. ⚔️🦢 pic.twitter.com/VA0BKGOSDC — GRIMES BRASIL (@GRIMESBRAZIL) June 15, 2022

Shivon Zilis, la ejecutiva de confianza y madre en secreto de los gemelos Musk

A inicios de julio, se dio a conocer que el dueño de SpaceX fue papá nuevamente de unos gemelos, a quien procreó en secreto con una de sus ejecutivas de confianza llamada Shivon Zilis.

Zilis es, según medios internacionales, ejecutiva de Neuralink, la empresa de neurotecnología especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, de Musk.

De origen canadiense y con 36 años de edad, se desempeña como directora de operaciones y de proyectos especiales de Neuralink y ahora como la madre de un par de gemelos hijos del multimillonario de Tesla.

La existencia de los dos “nuevos hijos” de Elon Musk se dio a conocer luego de que el empresario inició los trámites legales correspondientes para que los gemelos lleven su apellido.