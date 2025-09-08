GENERANDO AUDIO...

Elsa Aguirre abrió su cuenta de Facebook. Foto: Cuartoscuro

Elsa Aguirre lanzó su página de Facebook para tener un diálogo más cercano con sus fans y conozcan los que está pasando en su vida “hasta que me vaya”.

La legendaria actriz de la Época de Oro del cine mexicano está por cumplir 95 años, el próximo 25 de septiembre, y aseguró que este nuevo canal de comunicación es para contar sobre sus experiencias.

“He vivido muchos años de experiencias en el cine, en la disciplina, en mi hogar, en mi carrera”, aseguró Elsa Aguirre.

Elsa Aguirre y su experiencia en la vida

La actriz de películas como “La mujer que yo amé” mencionó que tratará de ser mejor y hay valores que no se deben de perder y principios.

Recordó que las experiencias que está teniendo, no las cambia por aquel tiempo de su juventud “que a veces no sabía dónde estaba parada”.

Aguirre publicó varios mensajes en su nueva cuenta de Facebook, videos que grabó desde su casa de Cuernavaca, donde lleva más 40 años viviendo.

“El destino me ha traído aquí a Cuernavaca para llegar al fin de mi existencia”, aunque solo sea de este ciclo, dijo la actriz.

También agradeció el apoyo que está recibiendo “ahora que más lo necesito” porque siempre estuvo sola en su vida y que nunca le pidió consejos a sus padres.

Elsa Aguirre agradecida con la yoga

La actriz enfatizó que estos 60 años de carrera ha seguido el camino de la disciplina, la yoga, con los maestros, en especial uno que la inspiró al cambio en su vida.

“Quería encontrar una posibilidad de cambio, eso es lo que yo necesito transmitir, que a veces la gente dice ya no hay remedio, me quedo como estoy, ya estoy grande, es una forma negativa, hay miles de posibilidades”. Elsa Aguirre

A lo largo de los videos que publicó también abordó sus inicios como actriz, a los 15 años, sobre su familia, cuando cambió varios hábitos en su vida, como el tomar.