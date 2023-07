Elton John: así interpretó su última canción sobre los escenarios

Elton John brindó su último concierto. Foto: Reuters

Elton John brindó en Estocolmo, Suecia, su último concierto con el que puso fin a medio siglo en los escenarios y se despidió de los shows en vivo con el tema “Goodbye Yellow Brick Road”.

“Saben cuánto me gusta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos”, declaró la estrella de 76 años ante el público que abarrotó el estadio Tele2 Arena.

Con el tema “Goodbye Yellow Brick Road”, Elton John cerró su set de 23 canciones y dijo adiós al público a bordo de una plataforma que lo retiró del escenario, posteriormente en la pantalla se proyectó una imagen del músico caminando hacia el horizonte.

¿Cómo fue el último show de Elton John?

Vestido con un frac acentuado por brillantes y sus características gafas rojas de gran tamaño, Elton John se sentó al piano entre los aplausos de los 30 mil asistentes y abrió el recital con uno de sus temas más populares: “Bennie and the Jets”. Siguió con “Philadelphia Freedom” y “I Guess That’s Why They Call It the Blues”.

Durante más de dos horas, intercaló canciones con momentos en que el artista, levantándose del piano, miraba al público para agradecer a sus seguidores, así como a sus músicos y equipo, algunos de los cuales lo acompañan desde hace más de 40 años.

“Quiero rendir homenaje a estos músicos”, expresó. “Son realmente increíbles (…) y son los mejores”.

Poco después de tocar “Border Song”, que dedicó a Aretha Franklin, el cantante puso al público de pie con su canción “I’m Still Standing”.

Antes del encore, Elton John compartió un mensaje de Coldplay, que actuaba esa noche en Gotemburgo, en el que el cantante Chris Martin le agradecía su carrera y su compromiso.

Con la gira “Farewell Yellow Brick Road”, Elton John dio 330 conciertos en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para 6.25 millones personas en este último tour.