“Mi más grande deseo”: Elvira Monsell, actriz de telenovelas, pide apoyo para volver a trabajar

Elvira Monsell pide ayuda para volver a trabajar. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La actriz Elvira Monsell, quien fue famosa por su participación en “Rosalinda”, pidió apoyo para volver a trabajar en televisión, después de seis años sin recibir ningún llamado.

Elvira Monsell pide apoyo para volver a trabajar en televisión

A través de su cuenta de Instagram, la actriz, de 63 años, compartió una fotografía, en la cual aseguró que en 2024 desea volver a trabajar.

“Mi más grande deseo para 2024… volver a trabajar. 6 años sin trabajar me están volviendo loca”, escribió Elvira Monsell.

Asimismo, en otra postal, la actriz, quien fue una de las villanas consentidas, detalló que “no he estado sin hacer nada”, ya que se sigue preparando porque desea volver a la TV.

“Estoy tomando un curso de locución para sacarle más provecho a la cabina de doblaje que tengo. No da para vivir. Además, deseo actuar y encarnar un personaje”, compartió Elvira Monsll.

¿La villana de TV está en la quiebra?

En una entrevista con Ventaneando, Elvira Monsell confesó que solventa sus gastos con el poco dinero que recibe por parte de la ANDA y la ANDI, instituciones de las que es socia.

“Recibo 3 mil pesos de jubilación de la ANDA y la ANDI nos da una ayuda solidaria de mil pesos. Con eso tengo que vivir, lo cual no es posible”, confesó la actriz.

La villana de “Amor en silencio” aseguró que, debido a la falta de empleo, se ha visto en la necesidad de pedir dinero prestado a sus amigos.

“Debo muchísimo dinero a gente hermosa, amigos y amigas maravillosas que me han tendido la mano”, afirmó Elvira Monsell.

En tanto, la actriz dijo que la falta de oportunidades en televisión se debe a la popularidad en redes sociales, ya que son un factor importante al momento de elegir a los actores.

“En estos años he hecho más de 30 castings y en ninguno me he quedado (…) lo primero que piden son tus redes sociales. Yo me imagino que será para checar los seguidores”, puntualizó la antagónica de telenovelas.