Falta conocer investigación de Fiscalía en muerte de artistas. FOTO: FGJCDMX

El embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, reconoció que los homicidios de los cantantes Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown, podrían estar relacionados con organizaciones ilegales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el hallazgo sin vida de los músicos colombianos, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la capital del país.

Posibles vínculos con crimen organizado

En entrevista desde Acapulco, Carlos Fernando García señaló que aún falta conocer el resultado de las investigaciones de la Fiscalía mexicana, pero no descartó nexos criminales.

“Falta ver qué dicen las investigaciones de la Fiscalía, no me atrevería a decir nada, pero posiblemente hay vínculos con organizaciones ilegales”, declaró.

Colombianos desaparecidos en México

García Manosalva advirtió que existe una crisis por la desaparición de ciudadanos colombianos en México, principalmente en estados del norte y occidente del país, donde los casos suelen estar vinculados con operaciones de grupos criminales.

“Desgraciadamente, casos como este no son el único, tenemos por ejemplo en Guadalajara cerca de 180 colombianos desaparecidos. Es un fenómeno muy complejo y está relacionado con las mafias que realizan tráfico de personas, drogas, armas y minerales especiales que se utilizan para las comunicaciones digitales”, explicó.

Comisión binacional de seguridad

El embajador adelantó que el gobierno colombiano buscará reunirse con autoridades mexicanas para crear una comisión de seguridad y un observatorio especializado, con el objetivo de dar seguimiento al crimen organizado transnacional y analizar su impacto en comunidades migrantes.

El caso B King y Regio Clown

Los músicos colombianos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en la Ciudad de México, mientras se encontraban en una gira artística.

Sus cuerpos fueron localizados un día después, el 17 de septiembre. La identidad de ambos fue confirmada oficialmente el lunes 22 de septiembre de 2025.

Finalmente, García Manosalva destacó que se tiene registro de 80 mil colombianos residentes en Acapulco, aunque estimó que la cifra real podría ser hasta tres veces mayor debido al flujo migratorio.