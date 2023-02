Emel Atici, actriz de la serie “Tierra Amarga”, es encontrada sin vida entre los escombros de su casa tras el sismo en Turquía

Emel Atici participa en el exitoso programa. Foto: Antena3/AFP

El cuerpo de la actriz Emel Atici, de la exitosa serie “Tierra Amarga”, fue encontrado entre los escombros de su vivienda localizada en la provincia de Adana, Turquía, zona afectada por el fuerte sismo registrado la semana pasada y que ha dejado más de 35 mil muertos en dicho país y en Siria.

Ver más

Los cuerpos de rescate encontraron a la actriz turca junto a su hija Püryan, quienes quedaron atrapadas en su vivienda tras el sismo registrado hace algunos días. El fallecimiento de Emel Atici fue confirmada por la productora de la serie “Tierra Amarga”, que expresaron su sentir en su cuenta de Instagram.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Emel Aici y su hija, Püryan Aici, la valiosa actriz de nuestra serie de televisión en el desastre del terremoto en nuestro país. Que Alá tenga misericordia de Emel Atici, la preciosa actriz de nuestra serie de televisión Bir Zamanlar Çukurova (Tierra Amarga) y de su querida hija. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

“Lo siento mucho… No pude salvarte. Que tu lugar sea el cielo. No te gustaba tener frío… Espero que no te hayas enfriado debajo de ese cemento!”, escribió Yeliz Doğramacılar, otra de las actrices de la serie. También hizo lo mismo su compañera Hilal Altınbilek, que da vida a Züleyha, diciendo: “Lo siento mucho, por todos, por todo. Nuestras condolencias”.

Emel Atici interpretaba el papel de una de las mejores amigas de Sermin (Sibel Tascioglu) en la popular serie y la actriz formaba parte del grupo de actores y actrices turcas que se encontraban desaparecidos tras el sismo que afectó la región sur de Turquía, entre ellas estaba Cansu Dere, de quién se desconoce su paradero, pero algunos medios locales aseguran que está bien, pero por el momento no ha sido vista.