Emiliano Aguilar explota contra su hermano Leonardo por apoyar a Grupo Frontera: “Has tenido todo”, reprocha

Leonardo Aguilar desató el coraje de su hermano. Foto: Cuartoscuro

La familia Aguilar se encuentra en polémica luego de que Emiliano Aguilar, el mayor de los hijos de Pepe Aguilar, arremetiera contra su hermano Leonardo por haber apoyado a Grupo Frontera, banda señalada de simpatizar con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ha emprendido una campaña contra migrantes.

¿Qué le dijo Emiliano Aguilar a su hermano Leonardo?

La molestia de Emiliano Aguilar se desató cuando Leonardo escribió en una publicación de Grupo Frontera. El llamado “Gallo fino” aseguró que los fans de la banda los seguirían apoyando.

“Ustedes denle, señores. Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin quehacer. Los reales sabemos quiénes son”, escribió Leonardo a Grupo Firme.

Al respecto, Emiliano Aguilar hizo público su rechazo a Grupo Frontera. Sin embargo, ahí no paró el asunto, pues, a través de sus historias de Instagram, el mayor de los hijos de Pepe Aguilar se le fue directamente a su hermano menor, a quien señaló de haber tenido todo siempre.

“Tú siempre has tenido todo. Nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Ésa es la diferencia entre tú y yo. Yo sé lo que es estar abajo y sin un centavo en la bolsa… He estado en lugares que te cag*** estando ahí. Yo sé lo que es que el público te mande a la ve***, pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por real, una palabra que no conoces, mi carnal”, arremetió Emiliano Aguilar.

El rapero lamentó que Leonardo Aguilar muestre su respaldo a un grupo que, dijo, no apoya a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, quienes están “sufriendo”, aseguró.

“Nuestra gente anda sufriendo por la culpa del Gobierno de Estado Unidos. Gente honrada que trabaja, los tratan como animales y tú con tus cosas de puro Grupo Frontera… Cómo vas a apoyar a un grupo que no apoya a nuestra raza inmigrante, carnalito”.

Finalmente, Emiliano Aguilar dejó ver que Leonardo pudo mostrar su apoyo a Grupo Frontera por molestarlo, pues sabía que no eran personas de su agrado.

“Bien sabes que yo soy uno de los que los odia. Te lo advertí, mi carnalito, ya lo hiciste público, ahora aguántela… Te lo dije, carnal. Los problemas se platican en privado como ‘hermanos’, pero ya rugiste, así que sobres”.