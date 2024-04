Emilio Treviño en Talent Land 2024: el mexicano que dobla en español a Timothée Chalamet

Emilio Treviño en Talent Land 2024; hace la voz de Timothée Chalamet – Foto: UnoTV

Emilio Treviño es un actor de doblaje que, a casi seis años de acabar la preparatoria, puede presumir ser quien interpreta en español latino a Timothée Chalamet, protagonista de cintas como Dune, Wonka y más.

El joven mexicano se presentó en el escenario principal de Talent Land 2024, en donde habló de sus primeras experiencias como histrión antes de poder ser la voz en español de uno de los actores más cotizados de la actualidad.

¿Quién es Emilio Treviño, la voz en español de Timothée Chalamet?

Desde la Expo Guadalajara, Emilio Treviño (Ciudad de México, 1999) contó algunas de sus experiencias dentro del mundo de la actuación, en donde se destaca por doblar no sólo a Timothée Chalamet, sino a Miles Morales en “Spider-man: Into the Spiderverse” y “Across the Spiderverse“.

Su aventura por la actuación comenzó cuando era un niño tan joven que ni siquiera podía entrar a escuelas de actuación. Hasta que un productor, Gerardo Quiroz, le dio una oportunidad para estudiar en un nuevo centro de formación pese a su corta edad.

“La edad mínima para entrar era 9 años y yo tenía 5. Llevaba canto, baile y actuación todos los días entre semana de lunes a viernes. Cuando llegué, le dijeron a mi mamá que yo era muy pequeño y podía esperar un año o dos. Les dije: ‘¿cómo saben que no pertenezco aquí si no me han puesto a prueba?”. Emilio Treviño

De esta forma, le dieron la oportunidad de tomar las clases en el Polyforum Cultural Siqueiros. Tras su ingreso, los maestros definieron a Treviño como un niño que nació para el escenario.

En Talent Land 2024, Emilio confesó que a sus cinco años era capaz de aprenderse los diálogos de todos sus compañeros de elenco, virtud que lo llevó a participar en el musical “Peter Pan” en su primer año de formación, en 2006.

El camino del actor para cumplir su sueño

Durante la obra de “Peter Pan“, en la que apareció junto a Lola Cortés y Jaime Camil, Emilio Treviño no tenía suplente, según contó en Guadalajara. Hasta que un día se enfermó del estómago, obligándolo a resolver por primera vez en su vida.

A partir de dicha experiencia, el mexicano se abrió paso contra las adversidades hasta lograr entrar a la “Lee Strasberg Theatre & Film Institute“, uno de sus sueños más grandes y que se cumplió después de actuar en “Into the Spiderverse“.

Dos de los retos a los que se enfrentó fue a tomar la decisión de irse a Nueva York por un año tras ser aceptado en la academia y truncar su ascenso que comenzó con “Spider-man“, así como enfrentarse a la negativa de su familia frente a su sueño de dedicarse de lleno a la actuación como carrera, pese a que se dedicó a eso desde pequeño.

“Si quieres ser artista, no te pelees con la gente. La gente siempre hablará desde su experiencia y eso no está mal, es la experiencia que han tenido ellos, ni tú ni ellos están mal. Solo hay que entender por qué la tía que siempre te fue a ver a tus obras, ahora te dice que ya no lo hagas”, señaló en Talent Land 2024.

Los papeles de Emilio Treviño

Al inicio de su ponencia, Emilio Treviño hizo un repaso a algunos de los papeles que ha interpretado como actor de doblaje en sus 20 años de trayectoria, incluyendo a:

Miles Morales en “Spider-man: Across the Spiderverse” e “Into the Spiderverse”

en “Spider-man: Across the Spiderverse” e “Into the Spiderverse” Paul Atreides (Timothée Chalamet) en “Dune”

Willy Wonka (Timothée Chalamet) en “Wonka

Lee (Timothée Chalamet) en “Bones and all”

Yule (Timothée Chalamet) en “Don’t look up”

Mark Grayson/Invincible en “Invincible”

Robin en “Lego Batman”

Asimismo, tuvo una aparición en la película “Confesiones” cinta mexicana dirigida por Carlos Carrera y estrenada en 2023. Pese a su corta edad, cuenta con una larga trayectoria en teatro, cine y doblaje.