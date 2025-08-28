Emma Stone, Laura Dern y más en el Festival de Venecia

GENERANDO AUDIO...

Laura Dern, Emma Stone y Cate Blanchett. | Foto: AFP.

Las superesstrellas de Hollywood se encuentran desfilando en el Festival de Venecia que se lleva a cabo en la ciudad italiana desde el pasado lunes. George Clooney, Emma Stone, Alicia Silverstone y Willem Dafoe son algunos de los famosos que han desfilado por la alfombra roja durante el segundo día del evento.

Y es que, ni el mal clima y el cielo encapotado de Venecia le han quitado ni un ápice de esplendor al prestigiado Festival de Cine de Venecia, considerado parte del camino a los Premios Oscar.

Famosos desfilan por la alfombra roja del Festival de Venecia

Emma Stone

Emma Stone. | Foto: AFP.

Emma Stone acudió al Festival de Venecia por la proyección de la película “Bugonia” en la que participa junto al actor estadounidense Jesse Plemons y la actriz Alicia Silverstone.

Jesse Plemons

Jesse Plemons. | Foto: AFP.

Jesse Plemons es el coprotagonista de la película “Bugonia” junto a Emma Stone. Así fue como desfiló este jueves en la alfombra roja del Festival cinematográfico.

Laura Dern

Laura Dern. | Foto: AFP.

Laura Dern se encuentra presente en Venecia por la película “Jay Kelly”, una comedia dramática sobre la transición a la adultez de 2025, en la que participan Adam Sandler y George Clooney.

Cate Blanchett

Cate Blanchett se encuentra en Venecia por partida doble. Por lado la película “La grazia” y por otro por la cinta “Father, Mother, Sister, Brother”.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone. | Foto: AFP.

Alicia Silverstone posa en la alfombra roja antes de la proyección de la película “Bugonia”, presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia.

Adam Sandler

Adam Sandler. | Foto: AFP.

Adam Sandler asistió al Festival de Venecia por su coprotagonismo con George Clooney en la cinta “Jay Kelly”, donde interpreta a “Ron”, el representante del actor “Jay Kelly“, con quien enfrentará revelaciones transformadoras durante un intenso viaje.

Willem Dafoe

Willem Dafoe. | Foto: AFP.

El actor estadounidense Willem Dafoe también desfiló por la alfombra roja por la proyección de la película “Bugonia”.

Otros detalles del Festival de Venecia

La guerra en la Franja de Gaza se ha colado a Venecia

La guerra en la Franja de Gaza se ha colado en el festival, con un colectivo de profesionales del sector audiovisual, Venice4Palestine (V4P), exigiendo que los organizadores denuncien explícitamente la intervención de Israel en el territorio palestino.

“Nunca hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme sufrimiento frente a lo que está sucediendo en Palestina (…), con la muerte de civiles”, señaló el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera.

Iberoamérica no participa en Venecia

Este 2025 no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial; la mayoría de los trabajos presentados desde España y Latinoamérica figuran en las secciones paralelas Horizontes y Spotlight, que ponen el foco en nuevas tendencias.

Mujeres aumentan presencia en el cine

De los 12 filmes con producción latinoamericana programados, entre largometrajes y cortometrajes, la mitad estuvieron dirigidos por mujeres. Entre estos, figura el documental, fuera de competición, “Nuestra tierra”, de la argentina Lucrecia Martel.