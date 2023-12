“Empezaron a llorarme los ojos”: Paquita la del Barrio reaparece tras cirugía ocular

Una mes después de su ingreso al hospital para someterse a una cirugía ocular, Paquita la del Barrio reapareció y explicó que tuvo que ser atendida porque empezaron a llorarle los ojos. La cantante agregó que tras la intervención de los médicos “ahí la lleva” con su recuperación.

A principios de noviembre, la intérprete de “Rata de dos patas” fue operada y la noticia despertó preocupación en sus fans. Mediante un comunicado aclararon que no había motivo para alarmarse sobre la salud de Paquita la del Barrio y que retomaría un descanso de tres semanas para después presentarse en el festival Bésame Mucho.

Paquita la del Barrio reapareció en el aeropuerto y fue abordada por medios de comunicación antes de iniciar su viaje a Los Ángeles para cumplir con un compromiso de trabajo. Ante las cámaras, la cantante, quien iba en silla de ruedas, habló sobre su cirugía ocular.

“Pues ahí más o menos, ahí la llevo. No sé qué me hicieron, el doctor es el que sabe. Empezaron a llorarme los ojos, me sentí muy molesta, así que tuve que ver a doctores. Aquí ando más o menos, sí me dan medicina, pero estamos bien”

Paquita la del Barrio