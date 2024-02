Empleado y mujer con la que se relacionó a Peso Pluma se pronuncian tras polémica

Nicki Nicole rompió su relación con Peso Pluma tras divulgarse el video. Foto: AFP

La ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole sigue asombrando al mundo del entretenimiento y tras lo sucedido un empleado del cantante y la mujer con la que se le relacionó rompieron el silencio.

El video de Peso Pluma en Las Vegas agarrado de la mano con una mujer originó que Nicki Nicole rompiera su relación con el cantante y la pregunta era quién lo publicó.

Ver más PESO PLUMA LE ES INFIEL A NICKI NICOLE pic.twitter.com/qGMCc8BIEL — . (@respondertefue) February 13, 2024

Empleado de Peso Pluma rompe el silencio

De acuerdo con usuarios de redes sociales, quien filtró el video a redes, se trata de uno de los integrantes de su equipo de video, una persona que se identifica como @officialtrillalexfr.

Tras ser acusado, el hombre lanzó un mensaje en sus historias de Instagram y negó que él haya sido la persona detrás de la polémica grabación, pero que no ha salido a dar declaraciones porque la gente comenzará a atacarlo.

“Aquí nadie engañó a nadie. Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa, que yo hice esto y así no fueron las cosas”, escribió.

Asimismo, mandó un mensaje a la ahora expareja y a sus fans, a quienes pide lo dejen tranquilo: “ellos que arreglen sus problemas y a mi déjenme en paz. Yo no tuve que ver nada en lo que ustedes hayan visto ayer. Todos cometemos errores”, agregó.

Mujer relacionada con el cantante también da su versión

También quien rompió el silencio fue la mujer que sale en el video con Peso Pluma y se trata de Sonia Sahar, modelo e influencer.

Sonia Sahar publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde menciona: “no crean todo lo que escuchan en los medios. Cada historia tiene dos lados”.

Hasta el momento, no se sabe más de la joven que tendría una relación con el cantante, y que borré sus redes por los ataques de los fans de Nicki Nicole.

La única persona que no ha dado una declaración de lo sucedido es el mismo Peso Pluma, quien se espera ofrezca sus primeras declaraciones en los próximos días.