Enrique Arce, de “La casa de papel” a trabajar con Kate Winslet y Jennifer Aniston

Enrique Arce tiene 51 años. Foto:Gettyimages.

Enrique Arce, tras dar vida a Arturo Román en la serie “La casa de papel”, dio un salto a Hollywoon para compartir créditos con Jennifer Aniston y Adam Sandler en la cinta “Criminales a la vista”. Ahora , el actor español está por estrenar “Lee”, una película que filmó al lado de Kate Winslet, en la que interpreta a Picasso.

“Creo que hay un antes y un después, por todo lo que generó para el contenido en español la serie. Hice una película con Adam Sandler y Jennifer Aniston y yo le decía al productor que por qué no me había hecho pruebas para el papel, él me decía por La casa de papel”, dijo Arce.

“Criminales a la vista”, película de Enrique Arce, Adam Sandler y Jennifer Aniston

El éxito de la serie de Netflix, “La casa de papel”, es tan grande, que Enrique Arce fue invitado a protagonizar al lado de Jennifer Aniston y Adam Sandler la comedia “Criminales a la vista”.

“He tenido la suerte de haber hecho una serie española que ha pegado tanto, que el propio productor y el director me llamaron por eso. No tuve que hacer ni una prueba para esta película, lo cual se agradece porque soy fatal para las pruebas. Me pongo muy nervioso”, aseguró el actor de 51 años.

Dará vida a Pablo Picasso junto a Kate Winslet y Marion Cotillard

La multipremiada actriz Kate Winslet llevará a la pantalla grande la historia de la fotógrafa, Lee Miller, una mujer que decidió dejar su carrera de modelo para cubrir el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial.

“Estoy convencido de que Kate va a repetir nominación al Oscar porque está inconmensurable, es una delicia trabajar con ella y también con Marion, trabajar con ese tipo de personas te da una lección muy grande y de humildad”. Enrique Arce

Lee Miller fue una mujer, que con menos de 20 años, ya ocupaba un importante lugar en el modelaje y figuraba en las portadas de revistas como Vogue.

También formó parte de grupos donde participaban artistas de renombre, como Pablo Picasso, Paul Éluard y Man Ray, este último se convirtió el encargado de enseñar a Lee sobre el mundo de la fotografía.

Arce dará vida a Picasso, personaje para el que tampoco tuvo que hacer audición, pues recibió un correo de Kate Winslet en el que lo invitaba a participar.

“Sabes qué es lo que más me costaba, las tres horas de peluca en las mañanas, era horrible y siento una admiración tremenda, porque en mi carrera nunca había tenido que hacerlo, es la primera vez en mi carrera, con todos esos actores que se sientan horas por un proceso de maquillaje, no te puedes imaginar el valor que les doy ahora, y lo hacen durante meses sin decir nada”, reveló Arce.

La película “Lee” se filmó en Croacia, la dirigió Ellen Kuras y aún no tiene fecha de estreno.

Enrique Arce visita México, participa en el”Encuentro de las estrellas” de los Premios Platino 2024

Los Premios Platino 2024 dieron inicio en Xcaret, la primera actividad fue el “Encuentro de las estrellas”, en el que personalidades de la música, televisión y redes sociales se enfrentaron en una cancha de fútbol.

[Antes de que te vayas: Mascherano, Mendieta, Layún y otras leyendas del futbol se enfrentan a actores en cascarita en Premios Platino]

Miguel Angel Moya, Diego Forlán, Mario Suárez, Joaquín Sánchez, Fernando Morientes, Diego Godín, Javier Mascherano, Gaizka Mendieta y Miguel Layún fueron la leyendas del soccer que participaron en la cuarta edición de este evento cuya finalidad tiene apoyar nobles causas, en este caso, al DIF de Quintana Roo.

Jesús Mosquera, Gaby Espino, Pol Granch, Corina Smith, Bego Vargas, Andres Koi, Andre Lamoglia, Michel Brown, Ale Nones, Enrique Arce, Benjamin Vicuña, Cristo Fernandez, LAGOS, Carlos Borreguito y Carlos Torres fueron los talentos del audiovisual y la música.