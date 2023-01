¡Tocaron rock and roll y todo se animó! ¿Qué ha sido de los exponentes del género en México?

¿Qué ha sido de los exponentes del rock and roll mexicano? Foto: Getty Images

En la década de los 60, el rock and roll fue uno de los géneros que cobraba popularidad en varios países, y México no fue la excepción, con grandes representantes como Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa, entre otros, quienes obtuvieron fama y miles de seguidores que demostraban sus dotes en el baile. Y a varios años de distancia, Unotv.com te dice cómo lucen los grandes exponentes del rock and roll en México.

Así lucen los representantes del rock and roll en México

Enrique Guzmán

Uno de los rockeros más populares es Enrique Guzmán, famoso que se encuentra en la polémica tras las acusaciones de abuso lanzadas por su nieta Frida Sofía. El cantante comenzó su carrera dentro del grupo de Los Teen Tops.

El famoso continuó con su carrera como solista tras su salida del grupo y se mantiene vigente hasta nuestros días, y, desde hace unos meses, enfrenta la polémica gracias al conflicto con la hija de Alejandra Guzmán, heredera del intérprete de temas como “Payasito” o “Tu cabeza en mi hombro”.

Angélica María

Uno de los rostros más bellos del rock and roll era, sin duda, el de Angélica María, que destacó por su talento y carisma. La famosa colocó éxitos como “Eddy, Eddy” o “Johny el enojón”; sin embargo, en el género ranchero también destacó por su talento con temas como “Me gustar estar contigo”.

Actualmente, la llamada “Novia de México” radica junto a su hija Angélica Vale en Estados Unidos, y ha participado en películas, manteniéndose vigente bajo los reflectores.

César Costa

Otro de los cantantes que también formó parte de la época dorada del rock and roll de México fue César Costa, quien destacó con temas como “Historia de Tommy” y “No existe el amor”, entre otros.

Al igual que sus compañeros cantantes, César Costa inició una carrera también como actor, participando en varias películas y proyectos, entre los que destaca “Papá soltero”, serie que, se dice, puede volver a las pantallas mexicanas.

Julissa

Julia Isabel de Llano Macedo, mejor conocida como Julissa, destacó en el mundo del espectáculo y la música. En la época dorada del rock and roll en español, la famosa colocó el tema “La favorita del profesor”, como uno de sus mayores éxitos.

Aunque la madre de Benny y Alejandro Ibarra no se destacó sólo sobre los escenarios, pues también es la mente maestra que creó el grupo La Onda Vaselina que, años después, pasó a ser OV7 y que hoy tiene gran fama.

Alberto Vázquez

Una de las voces inconfundibles de la época fue la de Alberto Vázquez, quien logró colocarse como uno de los cantantes favoritos del público. De la carrera del intérprete se desprenden éxitos como “El pecador”, “Olvida”, entre varios más.

El famoso, que se ha presentado en algunos escenarios, sorprendió al casarse a los 81 años con su novia 40 años menor que él.