Enrique Guzmán desata indignación por respuesta sobre presunto abuso a una menor

Enrique Guzmán causó indignación con su respuesta cuando fue cuestionado sobre la nueva acusación que enfrenta por un presunto abuso a una menor. El cantante fue señalado anteriormente por su nieta Frida Sofía de abuso sexual y ahora explotó en una conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el nuevo caso que involucra su nombre.

A Enrique Guzmán lo cuestionaron sobre la aparente existencia de un video en el que aparecía agrediendo a una menor de edad. Se encontraba junto a sus compañeros del rock and roll mexicano, Angélica María y César Costa, cuando enfureció por la pregunta y respondió: “me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”.

Hace unas semanas, Enrique Guzmán fue involucrado en una acusación por presunto abuso sexual. En la conferencia de promoción del espectáculo “La caravana del rock & roll”, una reportera le preguntó al respecto y enfureció.

La pregunta fue sobre las declaraciones del expublirelacionista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel. El representante aseguró que existe un video en el que se ve a Enrigue Guzmán agrediendo a una menor, quien sería la hija mayor de su exnuera, Mayela Laguna.

Paso siguiente, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” hizo un comentario que desató indignación:

Después de estas palabras, el padre de Alejandra Guzmán abandonó la conferencia de prensa y de inmediato lo hizo también Angélica María. Uno de los organizadores del show lamentó que el encuentro con los medios no se enfocara en el concierto y dio por terminado el evento.

La respuesta de Enrique Guzmán provocó reacciones en las redes sociales en los que destacó que indignó el comentario del cantante:

Ésta no es la primera vez que Enrique Guzmán responde sobre el presunto abuso, en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reaccionó sobre el tema con ironía.

“No sé. No he visto nada. Qué costumbre tengo yo de violar señoritas… No sé quién es Emilio Morales. Seguramente le han de haber pagado. No conozco, no he oído nada. Ni estoy enterado de nada. Tengo fama de ser un violador… de toda la vida”

Enrique Guzmán