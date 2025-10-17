GENERANDO AUDIO...

Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. Foto: Cuartoscuro

La histórica rivalidad entre Enrique Guzmán y Alberto Vázquez volvió a encenderse luego de que el primero lanzara una polémica declaración contra el cantante: “Que se muera”.

Durante una entrevista en el programa “Hoy”, el ícono del rock mexicano se burló de la posibilidad de muerte de su “archienemigo“, dejando ver que el rencor entre ambos sigue más vivo que nunca.

Ambos artistas fueron figuras clave del rock en México en las décadas de los 60 y 70, pero desde entonces han mantenido una tormentosa relación marcada por los desencuentros, las indirectas y los ataques públicos. Esta vez, fue Enrique quien volvió a dar un golpe directo.

“Que se muera Alberto Vázquez si quiere”: Guzmán reaviva su enemistad

Durante la conversación, Enrique Guzmán habló de su estado de salud y los cambios que ha hecho en su vida. “Tengo salud, ya no tomo, ya no fumo. Ya nada más me faltan las mujeres y ya”, dijo con humor. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando le preguntaron si ha pensado en la muerte.

“No, nunca he pensado en morir”, respondió Guzmán. Y enseguida lanzó: “Que se muera Alberto Vázquez si quiere”, soltó entre risas, para luego matizar con sarcasmo: “No, ni eso. Él estará bien en donde quiera que se encuentre”, remató con su estilo provocador.

Estas frases, que no pasaron desapercibidas, rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos recordaron que esta rivalidad no es nueva.

Décadas de rivalidad y roces entre dos leyendas del rock mexicano

Enrique Guzmán y Alberto Vázquez compartieron fama y escenarios desde muy jóvenes, cuando ambos brillaban como voces centrales del rock & roll nacional. Sin embargo, lo que comenzó como una competencia musical, pronto se volvió personal.

En varias entrevistas, Vázquez ha culpado a Guzmán del distanciamiento, señalando que su ego y actitud conflictiva fueron claves para romper la relación profesional.

Un punto de quiebre ocurrió durante la filmación de la película “Caín, Abel y el otro”, donde Guzmán se molestó porque su nombre no fue destacado en los créditos, lo que generó un pleito tras bambalinas.

Otro de los momentos más tensos ocurrió años después, cuando grababan un disco juntos. Alberto relató que Enrique llegó alcoholizado al estudio y le exigió que se retirara.

Guzmán asegura que el cariño del público sigue intacto

A pesar de las polémicas, Enrique Guzmán se mostró agradecido por el apoyo que aún recibe en sus presentaciones.

"La gente se merece que yo por lo menos los reciba bien, y ellos a mí también. Yo salgo del escenario y la gente ya me quiere desde el principio", declaró el intérprete de "La Plaga".

Con esta nueva declaración, queda claro que la enemistad entre Enrique Guzmán y Alberto Vázquez sigue sin resolverse, convirtiéndose en una de las más duraderas y mediáticas del espectáculo mexicano.