“No tengo nietos”: Enrique Guzmán niega a Apolo y Frida Sofía

Enrique Guzmán niega a Apolo y Frida Sofía como sus nietos. Foto: Cuartoscuro

Enrique Guzmán rompió el silencio respecto a la polémica que se vive en torno a la paternidad de Luis Enrique Guzmán sobre Apolo. En un encuentro con diversos medios, la estrella del rock and roll en español, negó que el menor hijo de Mayela Laguna fuera parte de su familia.

“No tengo nietos. No lo conozco. Eso no es mío”, dijo el cantante

Además, de acuerdo con el programa “Sale el Sol”, el intérprete de “La plaga”, afirmó que por la paz no lleva nada, sin dar mayores detalles de lo que se refería.

“Yo por la paz no voy a llevar nada. Yo por la paz, de ninguna manera”

Respecto al estado de ánimo de Luis Enrique Guzmán, luego de afirmar que no es padre de Apolo, el cantante aseguró que no lo ha visto, aunque, dijo, descarga el coraje rodando en su motocicleta.

“No lo he visto. Lo único que hace es salir en su moto. Darse sus vueltas y sacar el coraje que tiene”

Enrique Guzmán niega a Frida Sofía

Aunque Apolo no fue el único lazo familiar que desconoció Enrique Guzmán, pues al escuchar el nombre de Frida Sofía, hija única de Alejandra Guzmán, el cantante también dijo desconocer a la empresaria que lo acusó, públicamente, de abuso sexual cuando era una niña.

“No conozco a esa persona”, sentenció Enrique Guzmán

Famoso intuía que Apolo no era su nieto, confesó Alejandra Guzmán

Si bien la polémica por la paternidad de Luis Enrique Guzmán sobre Apolo inició semanas atrás cuando el hermano de Alejandra Guzmán informó que no era el padre biológico del menor, Enrique Guzmán ya intuía que el niño no era descendiente de la familia, según confesó la “Reina de corazones” en entrevista con Pati Chapoy.

“Mi también me dijo ‘fíjate que ese niño no es Guzmán’ y le dije ‘¿cómo?’, y me dijo ‘no’”

En dicha entrevista, la intérprete de “Míralo, mírala” recordó que, previo a que su hermano hiciera público que no era el padre biológico de Apolo, quien, se dijo, era el heredero de Alejandra Guzmán, les decían “cosas”.

“Hubo muchas cosas que nos decían, más o menos, la verdad, entre comentarios, acciones, palabras… qué fuerte es el engaño, el abuso, las mentiras y sí, nos engañó a todos. Al final la mentira dura hasta que la verdad llega”