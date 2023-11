“No tienen ninguna prueba”: Enrique Guzmán se disculpa por respuesta sobre presunto abuso

Enrique Guzmán asegura que no ha tocado a una menor. Foto: Cuartoscuro

Enrique Guzmán se disculpó después la indignación que desató su respuesta cuando fue cuestionado sobre un nuevo caso de presunto abuso a una menor que lo involucra. El cantante de rock and roll en español se expresó en un video en redes sociales, leyó un comunicado y ofreció una disculpa por sus declaraciones señalando que ha sido atacado desde hace tiempo por acusaciones de este tema.

El papá de Alejandra Guzmán aseguró, “nunca he tocado en mi vida a una menor”, en el video. Esta nueva polémica lo envuelve dos años después de que su nieta Frida Sofía lo denunciara por abuso sexual y ahora en su defensa, indicó que la situación para él se ha vuelto intolerable.

Enrique Guzmán se defiende tras respuesta por presunto abuso a menor

Enrique Guzmán considera que alguien lo está acusando con alguna intención a propósito, al hablar sobre la polémica por presunto acoso a una menor que enfrenta y del que también se ha dicho, se trataría de la hija de su exnuera, Mayela Laguna.

“Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención, que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede” Enrique Guzmán

Guzmán argumentó que ni siquera existe una prueba o video de esta acusación y por ello, no es posible que se confirme la situación por la que lo señalan.

“Todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay video, no hay recuerdo, no hay ninguna niña diciendo ‘a mí me tocó’, es decir, la parte terrible es que se me acusa de tocar a una menor de edad, que no es posible” Enrique Guzmán

Sobre la respuesta que dio en una conferencia de prensa, el ex de Silvia Pinal indicó que estaba molesto y reaccionó con sarcasmo a la reportera que le preguntó.

“En la conferencia de prensa que hice en el Auditorio Nacional, me volvieron a preguntar de un video sobre el supuesto abuso y respondí con sarcasmo ya molesto. Y en el último momento en que yo me retiraba, insistió una mujer que estaba ahí sentada de que había un video. Yo quisiera verlo y que lo vieran ustedes y que lo compartiéramos todos, pero yo no he visto nunca ese video del que habla la mujer” Enrique Guzmán

El cantante de “La Plaga” reconoció que en su respuesta dijo cosas que no debió decir y aseguró que nunca ha tocado a una menor de edad.

“Yo no he visto nunca ese video del que hablan. De alguna manera (la reportera) me ‘sacó el tapón’ (…) Me hizo decir cosas que no debía decir en ese momento. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a una menor. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias” Enrique Guzmán El cantante se disculpó con las personas que se hayan sentido lastimadas por su respuesta y pide pruebas de lo que se le acusa. “Yo ofrezco una disculpa a todos, todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario, espero no haber herido a nadie, espero que si alguien, alguna vez piensa que soy así, pues que llegue con las pruebas en la mano, las pruebas en la mano son las que, lo más interesante de todo” Enrique Guzmán

El intérprete de 80 años indicó que sigue siendo el mismo que el público conoció cuando tenía 14 años, en sus inicios como cantante y seguirá siendo el mismo hasta que muera.