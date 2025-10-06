Enrique Iglesias se rinde en pleno concierto ante Checo Pérez

GENERANDO AUDIO...

Enrique Iglesias y Checo Pérez. Foto: GettyImages

Enrique Iglesias sorprendió a sus fans en la Arena Guadalajara cuando invitó al escenario a Sergio “Checo” Pérez y se rindió ante el piloto mexicano.

El cantante español no dudó en compartir un momento único con el piloto sobre el escenario mientra cantaba su éxito “Bailando”, momento que se volvió viral.

Así fue el encuentro entre Enrique Iglesias y Checo Pérez

Enrique Iglesias fue la estrella de un evento privado que reunió a celebridades del espectáculo y el deporte, donde estuvieron presentes Fátima Bosch y Checo Pérez.

El español disfrutó al máximo su presentación mostrándose feliz en todo momento y no dudó en bajar del escenario para interactuar con el público.

Al estar entre los asistentes del evento, reconoció al piloto mexicano, a quien le suplicó para que se subiera al escenario, aunque en un principió Checo se negó, decidió por aceptar la invitación.

Ya estando arriba del escenario el piloto abrazó en todo momento al cantante, quien no dudó en expresarle su cariño y admiración.

El momento cumbre fue cuando Enrique Iglesias se arrodilló ante el piloto mexicano frente a la mirada de los miles de presentes generando una gran ovación.

Checo Pérez respondió el gesto con un gran abrazo y algunas palabras. Después el piloto se despidió del cantante y se bajó del escenario.

La interacción entre ambas celebridades fue captada por varios asistentes que estaban en el evento, mismo que se volvió viral en las redes sociales en cuestión de minutos.

El público de Guadalajara se entregó a Enrique Iglesias y así agradeció el cantante: “Guadalajara, gracias por estar conmigo. Para mí, las mujeres más bellas del mundo están aquí. Mi primera novia fue de Guadalajara”.

Enrique Iglesias cantó varios de sus éxitos durante su presentación realizada este fin de semana como “Súbeme”, “Freak”, “Chasing the Sun”, “Duele” y “Bailamos”.