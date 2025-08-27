Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

GENERANDO AUDIO...

Anna Kournikova y Enrique Iglesias tienen tres hijos. Foto: GettyImages

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova están por agrandar su familia y esperan la llegada de su cuarto hijo luego de más de 20 años de relación.

La pareja, que empezó su relación sentimental a finales de 2001, tras conocerse en el set de grabación del videoclip de la canción “Escape”, tienen tres hijos; los mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años (2017), y Mary, de cinco (2020).

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están “ilusionados”

Una fuente cercana a la familia del cantante le reveló a la revista “¡Hola!” que la pareja se convertirán en padres por cuarta ocasión a finales de este año.

Hace algunos días se dieron a conocer unas imágenes de Anna llevando a sus tres hijos al colegio, donde se le ve con un look holgado, lo que levantó sospechas de un embarazo. Actualmente, la pareja vive en Miami, Estados Unidos.

La misma fuente reveló que la pareja están “muy ilusionada” por el nuevo embarazo de Anna, quien durante meses ocultó su pancita.

La vida familiar de Enrique y Anna se ha mantenido fuera de los reflectores; sin embargo, han mostrado en redes algunos momentos con sus hijos.

El amor entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova iniciaron su romance en 2001 luego de que el cantante invitara a la tenista rusa a protagonizar del video de su canción “Escape”.

La química fue instantánea y comenzó una de las relaciones más mediáticas del medio del espectáculo entre dos de los solteros más codiciados de principios de los 2000.

Y tras 16 años de relación le dieron la bienvenida a sus mellizos en 2017, en 2020 llegó su hija y para finales de este año llegará el nuevo integrante de la familia.