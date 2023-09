En el marco del evento México siglo XXI 2023, el afamado director mexicano de cine, Alfonso Cuarón, se presentó ante una audiencia de 10 mil becarios de la Fundación TELMEX Telcel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX). En una conversación posterior a su participación el cineasta compartió sus experiencias y reflexiones sobre el camino hacia el éxito y cómo enfrentar el fracaso en la vida.

Alfonso Cuarón mencionó su amistad y colaboración con otros exitosos cineastas mexicanos como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. Afirmó que la amistad y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier colaboración exitosa. “El respeto mutuo es lo que hacemos”, dijo. “El éxito personal viene después”.

Cuarón también reflexionó sobre la percepción del éxito y cómo puede variar. Destacó que el éxito no siempre está relacionado con la aceptación inmediata del público o la crítica, sino con el aprendizaje y el crecimiento personal. “El fracaso puede ser un gran éxito”, expresó.

“Guillermo y yo, nuestra carrera y nuestro transcurso es de fracasos, uno tras otro; y de frustraciones; pero ha sido fundamental tenernos, no solo para espejearnos sino también para darnos la mano”. Alfonso Cuarón

Cuarón mencionó una película que no tuvo el éxito esperado. Aunque el público y la crítica tienen opiniones mixtas sobre ella, este proyecto le enseñó una lección valiosa. “Ese fracaso fue lo que me llevó a reconsiderar mi trayectoria y darme cuenta de que me estaba perdiendo en mi propio camino”, compartió.

Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera y lo llevó a regresar a México para realizar proyectos más personales y significativos como “Y tu mamá también”

Finalmente, Alfonso Cuarón compartió algunas noticias emocionantes sobre su trabajo actual. Reveló que escribió y dirigió una serie de televisión de siete capítulos para Apple, un proyecto que asumió como un reto personal. La serie cuenta con la participación de talentos como Kate Blancher y Sacha Baron Cohen, y promete ser una propuesta intrigante.

¿Cómo llegar al éxito, según Alfonso Cuarón?

En esta lluvia de conocimiento para que los jóvenes se nutran, Alfonso Cuarón en México siglo XXI 2023 destacó el trabajo en equipo, pues la colaboración es vital para el éxito. Difícilmente se logra algo, de manera individual: