“Quererte a ti mismo” es la base de tu éxito: Pepe Aguilar en México Siglo XXI 2023

México Siglo XXI, en su edición 2023, organizado por la Fundación TELMEX Telcel y Pepe Aguilar habló en entrevista exclusiva sobre su interpretación del Himno Nacional.

El evento inició con el cantante Pepe Aguilar quien entonó el Himno Nacional junto a los 10 mil becarios que se dieron cita en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La orquesta bajo la dirección de Miguel Salmon Del Real, uno de los directores de mayor solidez de su generación, compositor, musicólogo e investigador, fue la encargada de tocar el Himno Nacional que se engalanó con la voz de Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar en México Siglo XXI 2023

Tras su interpretación Pepe Aguilar dio una entrevista en exclusiva con Ramón Barrenechea para Unotv.com en la que habló de su experiencia en México Siglo XXI entonando el Himno Nacional frente a 10 mil becarios.

El cantante habló de lo que representa el Himno Nacional para los mexicanos y cómo fue interpretarlo teniendo frente a él a los jóvenes estudiantes.

“Todos entendemos que en las manos de estos jóvenes está parte del futuro de este país que queremos y ellos están conscientes de ello, entonces fue un momento muy bonito, tuve que concentrarme en lo que estaba haciendo para no pensar esto que estoy diciendo y desconcentrarme”, dijo en entrevista para México Siglo XXI.

México Siglo XXI se realiza anualmente desde 2002 y siempre se ha entonado el Himno Nacional, pero en la edición 2023 fue la primera ocasión en la que alguien lo cantó, el encargado de esto fue el intérprete de “Por mujeres como tú”.

Sobre este hecho y por la respuesta y efusividad de las personas presentes, el cantante se mostró feliz y destacó el traje de charro que llevaba y lo que representa para los mexicanos.

“Es un privilegio sinceramente que después de tantos años de cantar de repente te metan ahí de sorpresa y son jóvenes, si no les gusta algo te lo hacen saber y bien. Qué padre que nos hayan recibido así, más que a mí, al traje de charro porque creo que eso es lo que estuvo presente hoy como mexicanidad”, dijo el intérprete.

Además resaltó el trabajo de la orquesta al tocar el Himno Nacional de manera “estudiada” y representada por una persona muy mexicana, ya que cree que pudo haber sido cualquier cantante ya que “el traje de charro te hace vestirte de México.

Pepe Aguilar dedica mensaje a los jóvenes soñadores

Sobre el tema de los jóvenes que sueñan con cumplir sus sueños, el cantante dejó en claro que debes imaginar el camino hacia donde vas.

“Ahora yo veo muchos jóvenes que dicen “es que yo no sé qué hacer con mi vida”, y yo les digo a ellos, “¿ya estás haciendo lo básico?” que es tender tu cama, trabajar, respetarte a ti mismo, no perder tiempo”, compartió el artista.

Aguilar llama a los jóvenes a hacer lo que les corresponde para poder llevar una vida equilibrada ya que eso puede ayudarte a encontrar el camino hacia el que debes ir.

“Cuando no encuentras camino hacia dónde ir es porque te sobra mucho tiempo, es porque tienes demasiado tiempo para pensar o no tienes posibilidades, porque hay mucha gente que no tiene posibilidades”, compartió.

Pero sobre las personas que sí cuentan con las posibilidades, Pepe Aguilar cree que cada persona es responsable de tener la vida que uno quiere, de acuerdo a las posibilidades.

Asimismo dijo que para encontrar el camino hay que ordenarse primero, es decir “quererte a ti mismo”.

“Hay un montonal de problemas porque no se quiere uno y ya se anda regalando y haciendo cosas que no te llenan y te pasan 20 años de la vida y tienes decisiones que la sociedad te obliga”, compartió el cantante haciendo un llamado al amor propio.

Pero Aguilar considera que es momento de “ser egoístas” algo que llevará al país a un mayor crecimiento debido a que habrá más gente haciendo cosas por sí mismo y que harán la diferencia.

“Egoísmo de esa manera no es negativo. egoísmo de esa manera es 100% progresista”, dijo de manera contundente.

Por último el cantante dedicó un mensaje a los jóvenes orientado a no dejar de soñar ya que considera importante que se imaginen el lugar en el que quieren estar. Además de abrirse a que existe la posibilidad de que “hay sueños que no soñaste”.

“Yo les recomiendo algo que me ha servido mucho, mantenerme abierto me ha dado la posibilidad de aguantar el declive de la industria a la que yo pertenezco en dos ocasiones, el cambio de tecnología en dos ocasiones, tengo 55 años y sigo siendo relevante en los números que cuentan para ver quién es relevante; me he mantenido abierto, abierto al cambio y me he estado reinventando constantemente”, declaró Pepe Aguilar.

Aguilar cerró diciendo que no se trauma si no le salen las cosas, “de cada cosa que me sale, hay cien que no me salieron”, concluyó el cantante.

