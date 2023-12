Exclusiva: No he perdido el amor por la música: ¿Qué ha sido de Tino, la Ficha Roja de Parchís?

Tino, uno de los cantantes iniciadores de Parchís. Foto: Getty Images

Parchís es, sin lugar a dudas, una de las bandas que marcó a generaciones enteras en España y Latinoamérica, teniendo gran repercusión en México durante la década de los 80.

El grupo infantil, conformado en un inicio por Óscar Ferrer Cañadas, Constantino “Tino” Fernández, David Muñoz Forcadas, Gemma Prat Termens y Yolanda Ventura Román, dejó verdaderos himnos, como “Cumpleaños feliz”, “La magia del circo”, “Comando G” y “Twist del colegio”, los cuales aún se cantan y generan nostalgia entre sus fans.

El grupo se disolvió en 1992, sin embargo, algunos de sus integrantes se mantienen activos, como “Tino” Fernández, llamado la “ficha roja” y Frank Díaz, la “ficha azul”, quienes, en pleno cierre de 2023, darán un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué ha sido de “Tino”, la ficha roja de Parchís?

Constantino, “Tino” Fernández, nació en Barcelona, España, en 1967. De 1979 a 1983 formó parte de la primera alineación de Parchís, agrupación en donde era conocido como la “ficha roja”.

Alejado por años de los escenarios, con esporádicas colaboraciones con grupos como Código Zero, con quien grabó algunos temas como “He vuelto” y “Cuando pase la tormenta”, Tino ha decido volver a pisar un escenario para cerrar el 2023 al lado de otro ex Parchís, Frank Díaz y Gabriel, quien fuera parte de otra de las bandas importantes de los 80, “Los Chamos”.

“Los 80 son culpables de la sonrisa que ahora me pinta el rostro cada vez que evocamos y rememoramos lo bien que la pasamos. En aquella década no pintábamos canas, no teníamos facturas que pagar, ni niños que educar. Era uno con su diversión y la música”, destaca Tino en entrevista exclusiva con UnoTV.

Al referirse al concierto en el que también tocará la banda de Tampico, Tamaulipas, Código Zero, Tino considera que será un homenaje: “Un homenaje a nosotros mismos, a la gente de los 80 a quienes ya pintamos canas, pagamos facturas y tenemos que atender un montón de frentes, pero que, sin embargo, no hemos perdido la esencia y el amor por la música, el amor por el contacto con la gente”.

“Lo que vamos a vivir la noche del 12 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional es una fiesta de gente que tiene muchas ganas de pasarlo bien, vamos a ponerlo todo para que lo pasemos como nunca”, destaca el cantante.

Sobre su regreso a México, Tino confiesa que para él este país tiene toda la importancia del mundo por un sinfín de razones profesionales y personales. Para Parchís, señala, fue un punto álgido.

“Cuando Parchís despega en España y alcanza una notoria importancia, se piensa en hacer el salto a Latinoamérica y compartir la fiesta con los niños de Latinoamérica. El primer país al que vamos es México y el segundo, Argentina”, cuenta el cantante.

Al abundar sobre el tema, Tino narra que cuando Parchís llegó a México se sorprendieron cuando se presentaron en el programa “Siempre en domingo” con Raúl Velasco, pues “se caían los focos por el maravilloso recibimiento de la gente… ese fue el detonante del éxito”.

“Vamos a Argentina inmediatamente después y como que no se entendió el concepto, total que regresamos a México, antes de partir a España para reivindicar lo que en un principio pensábamos que tenía que pasar y fue cuando la explosión de Parchís alcanza a toda Latinoamérica, ya íbamos a Venezuela, Perú, Ecuador y otros países. Inicialmente, nos costó mucho, sin embargo, la reafirmación de lo que Parchís llegó a alcanzar, el cenit, fue el concierto en el Estadio Azteca, reuniendo a 100 mil personas, siendo nosotros un grupo de cinco niños pequeños. Eso y el Madison Square Garden yo diría que fueron los topes máximos que alcanzó Parchís en su andar musical”. Tino / Parchís.

Constantino, quien lanzó dos sencillos en solitario entre 1983 y 1984, “Por primera vez” y “Ríndete” y quien en la entrevista afirma que México es el “amor de su vida“, considera que el concierto denominado “La culpa es de los 80’s” podría tener todo un futuro por delante y traza sus miras rumbo a 2024.

“Yo me pongo en manos del Universo, ojalá y se le dé continuidad a esto. Estoy abierto a la vida y está clarísimo que los movimientos más importantes y de mayor felicidad en mi vida están vinculados con el mundo del espectáculo, con el mundo de la música, con el público, por lo cual espero que el 2024 esté lleno de trabajo, de música, de rock and roll, de buena vibra y de muchas actuaciones”. Tino / Parchís.

¿A qué se ha dedicado Tino en los últimos años?

A finales de los 90, Tino tuvo un accidente automovilístico en el cual perdió su brazo izquierdo y sufrió un traumatismo de cráneo que lo dejó inconsciente.

en el cual perdió su brazo izquierdo y sufrió un traumatismo de cráneo que lo dejó inconsciente. A raíz de su accidente, el célebre cantante se retiró de los escenarios para montar una empresa y un estudio de grabación. Poco después se dedicaría al periodismo deportivo .

. 2014: Tino graba con la banda mexicana Código Zero la canción “He vuelto”. El ex Parchís es la voz principal del tema.

2017 y 2018: Junto con sus excompañeros de grupo se embarca en el proyecto “Parchís, el documental” de Netflix .

. 2019: Viaja a México para presentar el documental en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

2020: Junto con artistas como “Nacho” García Vega, de Nacha Pop, Rafael Gutiérrez, de Hombres G, y el grupo mexicano Código Zero, graba el sencillo “Cuando pase la tormenta” con el fin de recaudar fondos en plena crisis sanitaria del COVID-19.

¿De qué va el concierto “La Culpa la tienen los 80s”?

En entrevista con UnoTV, Hervey, integrante de la banda Código Zero señala que el evento del próximo 12 de diciembre, en el cual actuarán junto a los ex Parchís, Ficha Roja y Ficha Azul, además de Gabriel, de “Los Chamos”, será un concierto de rock con adaptaciones de canciones emblemáticas de los 80’s.

“En Código Zero hemos tratado de que la banda sea un vehículo que nos conecté entre nosotros, entre personas que crecimos en los 80’s y que teníamos otra idea de lo que era la vida. A pesar de que la vida adulta, de alguna manera, nos ha alcanzado a todos, seguimos pensando que el rock and roll y una buena canción pueden salvar al mundo. Estamos en esa búsqueda, siempre, de hacer o de tratar de hacer buenas canciones, contagiar el ánimo a la gente y por supuesto que la música sea este vehículo para pintarnos una sonrisa cada día de la vida”. Hervey / Código Zero.

Por su parte, Gabriel, de “Los Chamos”, banda venezolana que dejó grandes éxitos como “Siempre te amaré”, “Es mi corazón”, “Y todavía”, “Canta Chamo”, entre otras, señala que están convocando a la gente que asista al concierto a que lleven una prenda de los 80’s para que el show sea más interactivo: “Que lleven sus acetatos, una prenda, algo que los conecté con esa década. Vamos a tener momentos para conectar”.