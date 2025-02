El ambiente sonidero en México está de fiesta por el 57 aniversario de La Changa, sonido comandado por el histórico y emblemático Ramón Rojo quien, en exclusiva, platica con Uno TV sobre su larga trayectoria y el evento que se avecina para celebrar.

La Changa, sonido fundado en 1968 y uno de los pilares de la difusión de la música tropical y afrocaribeña en México, celebrará su 57 aniversario con un baile en Pachuca, Hidalgo, en el que estará acompañado de otros equipos de audio como Súper Dengue, Sonido Pirata, Candela, Sonorámico, y Siboney.

“El estado de Hidalgo es uno de los lugares más sonideros en México, va a ser el parteaguas, porque de ahí se realizarán varios homenajes a La Changa en la Ciudad de México (CDMX), Puebla, Toluca y León, entre otros”, cuenta Ramón Rojo.

Al ser cuestionado sobre el movimiento sonidero en la actualidad, Ramón Rojo recuerda que en 2023 se les nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX, además de que en el Senado de la República se reconoció a 100 sonidos por su valor cultural e histórico y “por ser una expresión popular de carácter festiva que representa al barrio y la comunidad”.

“Son logros importantes, ya somos un patrimonio cultural, híjole, nos ha costado mucho trabajo a lo largo de tantos años, en los cuales nos denigraban; antes no se permitía que un sonidero fuera a tocar a lugares grandes, en las esferas sociales, y ahora estamos ahí, estamos ya ahí adentro, como parte de la cultura mexicana”.

En noviembre de 2024, la plataforma inglesa Boiler Room, realizó un evento especial de sonideros en el que el plato estelar estuvo a cargo de La Changa.

Ramón Rojo recuerda que este fue un logro “muy grande”, puesto que en la organización y público participó gente de otras nacionalidades.

“Esto ha sido un logro muy grande… En el Boiler Room había gente de Italia, Estados Unidos, España, bailando con nosotros… Ya me están invitando a participar en España, quieren que vaya La Changa a ese país en este año. Antes de la pandemia me habían invitado al Primavera Sound, pero por la pandemia se canceló”.

El sonidero se pregunta, azorado, cómo es posible que en la actualidad la música grabada, acompañada por la voz, al estilo de Ramón Rojo, haga bailar a gente de otras nacionalidades.

“Está de moda. Es un logro muy enorme, muy enorme, por el cual me siento satisfecho de estos 57 años de trayectoria. Esperamos que Dios nos dé un poquito más de vida para ir a Europa. También tenemos la dicha de próximamente viajar a los Estados Unidos, ya que me está esperando mucha gente allá, en muchas partes de la Unión Americana”.

Ramón Rojo, quien comenzó a inmiscuirse en el mundo de los sonidos cuando tenía 20 años (ahora está por cumplir 77) en colonias de la CDMX como la Doctores y Tepito, considera que parte de su éxito se debe a su talento, pero, también, al respeto que se tiene así mismo y al público.

“Tanto que ha pasado Ramón Rojo, La Changa, descalabrada tras descalabrada, pero mira, aquí estamos. Antes era un alcohólico tremendo, ¿por qué?, porque tú sabes, en los bailes no falta el alcohol, la copa… Pero mira, he brincado ese problema y ahora estoy como cuando empecé, cuando tenía 20 años, ahora ya vamos para los 77 y mírame, como un chamaco, aquí haciendo bailar a la gente mientras Dios me preste vida. Manteniéndonos siempre a la vanguardia”.

Ramón Rojo / Sonido La Changa.