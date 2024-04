“Era una sensación espantosa”: por tratamiento estético, Laura Flores sufrió un microinfarto cerebral

Laura Flores fue hospitalizada; dice que le quedó una cicatriz. Foto: AFP

Laura Flores es una de las famosas que suele compartir sus problemas de salud y esta vez sorprendió al revelar que sufrió un microinfarto cerebral por someterse a un tratamiento estético.

El año pasado, Laura Flores se quedó sin voz y también tuvo contagio de COVID-19, ahora relata que está “viva de milagro” tras el susto que pasó por el microinfarto cerebral y que no puede describir su experiencia fácilmente porque se pone a llorar.

Laura Flores sufrió un microinfarto cerebral por tratamiento estético

Laura Flores contó en un video que sufrió un microinfarto cerebral por someterse a un tratamiento estético. La actriz indicó que por el malestar se le paralizó su brazo izquierdo.

“La semana previa a Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral” Señaló Laura Flores

Ver más

¿Qué tratamiento estético se practicó Laura Flores?

La intérprete mexicana agregó que su tratamiento consiste en inyectar “las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas”. Es un procedimiento que se ha realizado cada seis meses por los últimos 20 años.

Flores continuó indicando que estaba con su hermana en casa viendo la TV cuando se paralizó su brazo derecho.

“No lo podía mover. (También) se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar ‘doctor’. Fue lo que grité” Laura Flores

Laura comentó que la hospitalizaron por este mal y que está viva de milagro

“Me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos a mi casa porque allá tengo mi seguro. Me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en mi corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro” Laura Flores

Ver más

Laura Flores recomienda tener cuidado con este tipo de tratamiento

La estrella de “Tu vida es mi vida” dijo que está convencida de contar su testimonio porque no quiere que nadie pase “por una estupidez” como a ella le ocurrió. Aseguró que su tratamiento de escleroterapia se lo hizo alguien que no es un angiólogo.

“Les sugiero a partir de mi experiencia y aprendizaje después de ser analizada por neurólogos y por cardiólogos que vayan con un angiólogo; no vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo. Porque no importa que las jeringuillas sean muy superficiales… te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital” Laura Flores

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]