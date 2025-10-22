Eric del Castillo explota contra Sean Penn y lo llama “traidor”

GENERANDO AUDIO...

Eric del Castillo no se guardó nada contra Sean Penn. Foto: Cuartoscuro

Eric del Castillo retomó la polémica que en 2015 protagonizaron su hija, Kate del Castillo, y Sean Penn tras el histórico encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán y no tuvo reparos en calificar al actor como “traidor“.

“Está muy lejos ese idiota, pero desde luego me cae gordo. ¿Qué lo voy a perdonar si fue un traidor de mi hija?”, declaró Del Castillo.

@tonystarstv #EricDelCastillo defiende a su hija @kate del castillo a 10 años de su reunión con El Chapo llama traidor a @Sean Penn ♬ sonido original – Tony Stars

Eric del Castillo se le fue duro a Sean Penn

El actor enfatizó que lo que permanece son los actos de Penn y que, para él, el daño que se le hizo a Kate fue intencional y motivado por el beneficio personal del ganador del Oscar.

Eric el Castillo fue contundente y lanzó una amenaza al actor: “Ese imbécil, si yo lo viera, le daría un derechazo y otra patada, ya saben dónde, ¿no?”.

Caso de Kate del Castillo y Sean Penn

El reproche del padre de Kate revive un episodio que marcó la vida pública de la actriz. En octubre de 2015 se difundió la fotografía en la que aparecían la actriz y Sean Penn junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán; aquella imagen detonó investigaciones y una oleada de críticas.

Kate llegó a afirmar tiempo después que, en su opinión, Penn la había utilizado para fines que le beneficiaron al periodista y cineasta.

Casi una década después, la polémica no se ha cerrado, la propia Kate volvió a referirse a Sean Penn y, aunque asumió la responsabilidad por sus decisiones, no ocultó su rechazo hacia el actor.

En declaraciones recientes, también retomadas por los medios, la actriz calificó a Penn como “escoria”, dejando claro que ella tampoco ha olvidado lo sucedido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Las palabras de Eric del Castillo vuelven a poner el foco en una relación marcada por desconfianza y reproche. Más allá de la carga emocional de los reproches familiares, el caso abrió en su momento preguntas sobre ética periodística, seguridad y las consecuencias personales que pueden derivar de este tipo de encuentros entre celebridades y personajes del crimen organizado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Por ahora, las declaraciones de Del Castillo se suman al repertorio de reproches públicos que ambos protagonistas, padre e hija, han dejado en los últimos años.

Hasta el momento, Sean Penn no ha respondido a estas nuevas acusaciones realizadas por el actor o las que ha realizado la propia actriz.