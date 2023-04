Eric del Castillo habló con Andrés García horas antes de morir

Eric del Castillo confesó que llamó a Andrés García horas antes de que se confirmara la muerte del actor, luego de meses de complicaciones de salud y hasta una sobredosis de cocaína. De acuerdo con el padre de Kate del Castillo, el galán de los 80 ya no podía hablar con claridad y sólo “contestaba balbuceando”.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor, que espera ser abuelo gracias a Kate del Castillo, dijo que, según Margarita Portillo, la esposa y heredera de Andrés García, fue el último en hablar con el famoso que, en su juventud, conquistó bellas mujeres.

“Fui el último que le hablo, según dijo la señora Margarita (esposa de Andrés García). Empecé a cotorrear con él, me contestaba balbuceando, no le entendía, tenía que traducir la señora Margarita. Me despedí de él vacilando y todo, cuál sería la sorpresa que falleció”.

Eric del Castillo