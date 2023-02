“¿Es neta?”: Erik Rubín rompe el silencio y habla de su separación y de los rumores con Apio Quijano

Fotos: Cuartoscuro / Getty

Erik Rubín habló sobre su relación con Apio (Héctor Apio Quijano). A través de su cuenta oficial de Instagram, el extimbiriche negó mantener un romance con su colega.

“Oigan, ¿es neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio… porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, ¡es un show!”. Erick Rubín

Tras su ruptura con Andrea Legarreta, los usuarios han hecho diversas suposiciones del por qué de la ruptura. Entre estas destaca la supuesta infidelidad de Erick Rubín con Apio Quijano.

Esta teoría surgió, ya que hace unos meses los intérpretes masculinos se besaron en el escenario como parte del show de 90’s Pop Tour.

En un reel de Instagram de apenas casi un minuto, el intérprete de “Con todos menos conmigo”, habló molesto y de manera directa sobre este rumor.

Erick Rubín destacó que él no es el único que “beso a Apio”, ya que en el mismo evento Apio finge besar también a sus otros compañeros Benny y Melissa. “hace uno meses, igual: nos acercamos, cantamos, nos abrazamos… entonces, ya, ‘seguro tienen algo qué ver’”, comentó el ex-Timbiriche con enojo.

¿Qué dice Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta defiende a Erick Rubín. Foto: CUARTOSCURO

Ante los comentarios, Legarreta comentó en el video de su ex esposo que estos rumores surgen de “la falta de empatía y la poca capacidad de ver mas allá”. Cabe señalar que ambos terminaron en buenos términos y con una relación cordial.

“La falta de empatía y respeto abunda… La capacidad de algunos para ver más allá de su propia es nula… Te amo”

Asimismo, el pasado jueves 23 de febrero, Legarreta había hablado en el programa “De primera mano” sobre las dudas de si Erick Rubín era gay.

“Me causan gracia (esos comentarios). También me causa gracia las reacciones de la gente. Hasta unos compañeros de ustedes me dijeron ‘si fuera gay ¿lo apoyarías?’; dije ‘Sí, ya qué’. Pero puedo decir que no es”, declaró en aquel momento.

Apropósito, en 2020, Andrea le había confesado a Yordi Rosado en su programa “La Entrevista con Yordi Rosado”, que tras 20 años de matrimonio ambos habían pensado en separarse porque casi no tenía contacto y llegaron a no hablarse, esto causó que ambos sintieran apatía y se distanciaran.

En aquel momento declaró que tanto ella como Erick Rubín decidieron seguir luchando por su matrimonio, pues “no imaginaba estar sin él”.