“Rompimos internet”: así reaccionó Ernesto Zedillo Jr. a fotos junto a su hijo Nicolás, según Erika Buenfil

Erika Buenfil y su hijo Nicolás Buenfil. Foto: Cuartoscuro

Erika Buenfil reaccionó a las fotografías de la convivencia que tuvo su hijo Nicolás con Ernesto Zedillo Jr., padre del joven. Además de decirse contenta por la reunión, la actriz también confesó cuál fue la reacción del hijo del expresidente mexicano.

“Yo no me lo esperaba, la verdad. Lo celebro y lo celebro mucho porque para Nicolás es como saludable, es como conciliar algo, cerrar un círculo o una ficha del rompecabezas que la tenía en la mano, pero no la terminaba de armar y de ahora para adelante creo que se va a sentir mucho más confiado”.

En una entrevista para el programa HOY, la famosa aseguró que Ernesto Zedillo Jr. se comunicó con ella y se mostró de acuerdo con las imágenes que compartió Nicolás.

“Se comunica conmigo Ernesto y me dice ‘¿ya llegó Nicolás?’ (le contesto) ‘Sí, ya llego’ y me dice ‘¿Ya viste?’, y le respondí ‘sí, gracias’ y dijo ‘rompimos internet’. O sea que estaba de acuerdo, cosa que le agradezco de corazón”.

Además, Erika Buenfil aseguró que la sorpresa que causaron las fotos en las redes sociales fue la misma que se llevó ella. Aunque dijo no conocer cómo seguirá dándose la relación entre padre e hijo.

“Ya fueron 19 años para, públicamente, ver una foto de ésas. Me dio mucha alegría, no sé qué siga. Así como ustedes fueron sorprendidos, yo también, cosa que le aplaudo a Ernesto, que le abrazo a Nicolás y ahí vamos, el tiempo va diciendo el camino”.

Las fotos entre Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás, hijo de Erika Buenfil

A través de sus redes sociales, Nicolás compartió una serie de imágenes en donde se veía parte de una convivencia que tuvo con su padre, Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Además, el hijo de Erika Buenfil también subió unas postales en compañía de Isabella, su hermana, mostrando la buena relación que lleva con la familia Zedillo.