Erika Buenfil denuncia robo en Mitikah: “Qué decepción”

Erika Buenfil está decepcionada de la seguridad de Mitikah.

Erika Buenfil denunció que fue víctima de robo en la Plaza Mitikah, ubicada al sur de la CDMX, ayer por la noche. La actriz publicó un video en su cuenta de TikTok donde habló sobre el tema.

La actriz relató se mostró enojada con la situación asegurando que ha ido a otras plazas y nunca le había pasado algo así y se dijo decepcionada de Mitikah.

Así fue el robo que sufrió Erika Buenfil

La actriz relató que fue a cenar con su hijo Nicolás y su sobrino Alejandro a cenar a una restaurante localizado en Plaza Mitikah y dejaron sus computadoras en la camioneta.

Buenfil se dijo segura dentro del estacionamiento de la plaza porque se estacionó cerca de una puerta de entrada y había policías ahí por lo que no le dio importancia de que las computadoras se quedaran dentro de la camioneta.

“Ya sé que esto es un error (dejar cosas de valor en el coche), pero hemos ido a muchas plazas”, señaló Erika Buenfil.

Al regresar a la camioneta no se dieron cuenta de que los aparatos electrónicos no estaban hasta que su sobrino se bajó del vehículo y se percató de que no estaban.

La actriz cuenta que después su hijo y sobrino regresaron a la plaza y acudieron con la seguridad de la plaza, pero no les ayudaron en nada.

También dijo que la computadora estaba enlazada al celular de Nicolás y se dieron cuenta que aún seguía en plaza, pero los policías no les dejaron revisar la cámaras de seguridad, tiempo que fue aprovechador por los ladrones para apagar los dispositivos.

“Mitikah no nos ayudó, se pasaban la ‘pelota de un lado a otro'”. Erika Buenfil

Lo más sorprendente de la situación es que la camioneta no presentó ningún cristalazo ni una una puerta forzada “cerramos bien las puertas”, comentó la actriz y finalizó aseverando que “lo hacen muy bien”.

Nicolás también habló sobre el robo

Por su parte, Nicolás, hijo de Erika Buenfil, también publicó un video en su cuenta de TikTok donde se dijo impresionado y asqueado por la situación de que nadie se dio cuenta del robo y la seguridad de la plaza no los dejó hacer nada.

“Está súper jodida la seguridad de Mitikah“, aseveró Nicolás e hizo un llamado a que si van a la plaza no vayan con cosas valiosas o “mejor no vayan”.

Nicolás aseguró que se trataba de una computadora nueva y “al que robó mi computadora que la disfrute y que pueda hacer algo de provecho con ella, que venda las partes, que le venga bien esa ‘feria'”.