Erika Buenfil es igual de “gritona” que su personaje en “Elementos”: “Yo digo las cosas como son”

Erika Buenfil debutó en el mundo del doblaje en el filme de Pixar “Elementos” , donde da vida a Gale, un personaje con el que llegó a coincidir en algunos aspectos de su personalidad. así lo reveló a UnoTV.com.

La actriz de 59 años de edad, confesó que igual que su personaje, es “gritona y dice las cosas como son”.

“Soy gritona, sabes qué tengo, que soy muy explosiva y que digo las cosas de frente, o sea, yo no ando con misterios y yo soy muy franca porque no tengo tiempo, yo te digo las cosas cómo son”. Erika Buenfil.

“La reina del TikTok” añadió que es una mujer que no le da vuelta a las cosas, si no le gusta algo lo dice y si tiene hambre también lo va a expresar: “yo no te voy a decir a qué hora comemos, diré quiero comer y punto y así es Gale”.

“La película ya estaba hecha, yo lo único que hacía era el tono en gritos o en ciertas cosas hacerlo a mi manera”, dijo Buenfil.

Erika Buenfil da vida a Gale en cinta “Elementos”. Foto: Gettyimages y Disney Pixar

Erika Buenfil hace su primer doblaje para filme de Disney Pixar

A punto de celebrar cinco décadas dedicada al medio artístico, Buenfil hizo su primer doblaje: “me emocioné mucho, me puse muy nerviosa, el primer día no sabía cómo era ni cómo funcionaba y y hacer la voz de un muñequito me ponía muy nerviosa, pero estaba muy contenta, entonces yo creo que eso me ayudó para hacerlo lo mejor posible”.

Erika aseguró también que no tomó ninguna clase para este trabajo, que en algunas ocasiones se había doblado a ella misma, por algún problema técnico en alguna telenovela, pero esto “fue todo un reto para ella”.

¿Cómo es Gale de “Elementos”?

Erika Buenfil describió al personaje de Gale “como una señora enojona y malhumorada”, que dentro de esa nube inflada existe un ser sabio.

“Es un personaje chiquito, pero digamos que es la hada madrina (…), dentro de la modernidad, creo que es tierna y que tiene un toque muy especial dentro”, añadió la actriz.