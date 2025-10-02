GENERANDO AUDIO...

Erika Buenfil se sintió arropada con la sesión fotográfica. Foto: Cuartoscuro

Erika Buenfil dejó a un lado las inhibiciones y se atrevió a posar desnuda bajo la lente del fotógrafo mexicano Uriel Santana, quien fotografió también a otras famosas como Daniela Romo, Mariana Seoane, Grettel Valdez e Isabel Lascurain para su exposición “Las formas del alma”, que presentaron este miércoles en la Ciudad de México.

Buenfil, actriz de telenovelas como “Marisol” o “Amores verdaderos”, compartió el momento en sus redes sociales y confesó sentirse emocionada por participar, a sus 61 años, en esta exposición.

Erika Buenfil se atrevió hacer algo loco

Durante a una entrevista, la actriz aseguró que no pensó mucho hacer este desnudo, sólo se dejó llevar.

“Me sentí muy arropada, no pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente pero está soy”. Erika Buenfiel, actriz

“Se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando. No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco ahí voy a estar presente”, agregó la actriz.

La conocida “Reina de TikTok” estuvo orgullosa de participación en la muestra fotográfica y de su cuerpo que no dudó en mostrarlo en sus historias de Instagram.

Daniela Romo también participó en la exposición

Por su parte, Daniela Romo compartió la imagen artística en sus redes sociales con un bello mensaje de agradecimiento al fotógrafo.

“Desde el alma, hasta el alma a la que le da forma una mirada, la de Uriel Santana”

¿Quién es Erika Buenfil?

Erika Buenfil es una actriz con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Es reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas, donde ha protagonizado producciones exitosas como “Amor en silencio” (1988), “Marisol” (1996), “Tres mujeres” (1999) y “Amores verdaderos” (2012).

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, ha sido considerada una de las “reinas de las telenovelas” en México. Además de su faceta actoral, incursionó en la música en la década de los 80 con varios discos.

En años recientes, Erika Buenfil ha conquistado nuevas generaciones gracias a su carisma en redes sociales, especialmente en TikTok, donde fue apodada la “Reina del TikTok” por sus divertidos videos y cercanía con el público.

Esta reinvención digital le ha dado un nuevo impulso a su popularidad, consolidándola como una figura vigente y querida dentro y fuera de la pantalla.