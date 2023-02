Erika Zaba pensó en adoptar o subrogar un vientre para ser mamá

Erika Zaba siempre soñó con ser mamá. Foto: Cuartoscuro / Pexels.

Por varios años Erika Zaba se sometió a diversos tratamientos para poder quedar embarazada, durante ese tiempo la integrante de OV7 consideró la posibilidad de subrogar un vientre o incluso adoptar, pues su sueño era muy grande.

En entrevista para UnoTv.com reveló que a ella no le importaba si fuera en su vientre o en otro donde se formara su bebé, incluso consideró la adopción como una posibilidad.

“Yo quería ser mamá y me queda claro que el serlo es quien cría un hijo, afortunadamente en esta primera etapa de querer ser papás, mi esposo y yo tuvimos suerte, con una inseminación natural e in vitro funcionó, después de dos años funcionó”.

Zaba añadió que el sueño de ser mamá ha sido el más grande y el más complicado, pues fueron muchos días, meses y años con la incertidumbre: “No sabes si debes o no seguir luchando, piensas que la maternidad a lo mejor no es para ti y debes seguir insistiendo. Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”.

El 3 de noviembre de 2019, Erika Zaba y su esposo Francisco Oliveros se convirtieron en papás de Emiliano.

Erika Zaba revela cómo vive su sexualidad después de los 40

El pasado domingo, Erika Zaba asistió a la fiesta de cumpleaños de su amiga Mariana Ochoa, ahí, la festejada contrato a la sexóloga, Edelmira, para que platicaran sobre la manera en que deben vivir el tema de la intimidad las personas mayores de 40 años de edad.

“Nos decían que después de los 40 tenemos que aprender a ser más divertidas, aunque mucha gente de esta edad se vuelven más penosos, no debe ser así”.

La cantante está convencida de que no debe de darle pena a la gente ser creativos, como ponerse un disfraz: “Te tienes que reinventar con los años, cuando eras chavita todo te daba igual, hacías las cosas de manera auténtica, el chiste es que con el paso de los años nos volvamos más seguras”.

Erika Zaba inauguró su primera tienda física de su línea de ropa “Hi Darling” en la CDMX, la cantante espera que esta sea la primera de varias sucursales.