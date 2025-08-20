Ernesto Barajas escribió “narcocorridos” para el “Mencho”, Iván Guzmán y el “Mayo” Zambada

GENERANDO AUDIO...

Ernesto Barajas compuso varios “narcocorridos”. Foto: Cuartoscuro

Ernesto Barajas, asesinado el día de ayer en Zapopan, Jalisco, escribió “narcocorridos” para varias figuras destacadas del crimen organizado como Nemesio Oseguera Guzmán, el “Mencho”; Iván Archivaldo Guzmán, hijo del “Chapo”; Ismael “Mayo” Zambado, entre otros.

Se sabe que el vocalista de “Enigma Norteño” recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las autoridades aún no revelan la identidad de los responsables del homicidio.

Ernesto Barajas escribió “narcocorridos” para el “Mencho”, Iván Guzmán y el “Mayo”

Durante su trayectoria con el grupo “Enigma Norteño”, Ernesto Barajas compuso varias canciones que hacían apología del delito, destacando las actividades delictivas de reconocidos narcotraficantes.

“¿Van a querer más?”, es uno de los sencillos más populares de “Enigma Norteño”, cuenta con 9.3 millones de reproducciones en YouTube, y está dedicado al “Mencho” En la canción se destacan las acciones criminales del líder del CJNG y se advierte a sus enemigos de los peligros de meterse con él.

Además de componer para el CJNG, también dedicó algunos temas para los miembros del Cártel de Sinaloa, como Iván Archivaldo Guzmán. “Enigma Norteño” cuenta con dos canciones que hablan sobre el hijo del “Chapo”: “Los placeres de Archivaldo” y “El señor Iván”.

El “Mayo” Zambada es otro integrante del Cártel de Sinaloa que cuenta con un “narcocorrido” de la autoría de Ernesto Barajas, llamado “El Sr. Mayo Zambada”.

Ernesto Barajas cobraba 25 mil dólares por corrido

Ernesto Barajas reveló en una entrevista para Independent en Español, en 2022, que algunos miembros del crimen organizado se acercan a él para contratarlo, ya sea para dar un show o para componer algún corrido.

En la entrevista mencionó que “Enigma Norteño” comenzó su carrera componiendo temas de amor, pero al ser de Sinaloa, se dieron cuenta de que tendrían más éxito si le entraban a los “narcocorridos”. Su primer éxito de este género fue “El ondeado” dedicado a José Manuel Torres Félix, el “M1”, uno de los lugartenientes del “Mayo”, fallecido en 2012.

El músico sinaloense aclaró que no tiene contacto directo con los personajes de sus canciones, sino que la gente cercana a los narcotraficantes lo contacta para que componga un corrido y le dan indicaciones sobre el contenido de la letra. De acuerdo con Barajas, él cobraba 25 mil dólares (alrededor de medio millón de pesos) por “narcocorrido”.

