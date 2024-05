Vuelve a creer en el amor: Ernesto D’Alessio presenta a su nueva novia

Ernesto D’Alessio presumió a su nueva novia a casi un año de su divorcio con Charito Ruiz con quien tuvo un matrimonio de 16 años. El cantante se dejó ver en fotos y en un tremendo beso con su nuevo romance, se trata de Alejandra Gálvez Araiza.

El cantante estuvo casado con Charito Ruiz y tuvieron cuatro hijos, su divorcio ocurrió en junio de 2023. Es ahora cuando Ernesto D’Alessio confirma que tiene un nuevo amor.

Ernesto D’Alessio y su nueva novia, Alejandra Gálvez Araiza, presumen su romance en redes sociales con fotos en las que se les ve muy felices.

El hijo de la cantante Lupita D’Alessio publicó un video en el que aparece derrochando miel con su pareja y caminan hasta detenerse para darse un beso.

De los novios se sabe que Alejandra ha estado acompañando a Ernesto en sus diferentes presentaciones y que ya conoce a Lupita.

En una imagen más, la pareja posa muy sonriente. Ella lleva un vestido blanco y él usa camisa y pantalón negros.

El noviazgo de D’Alessio sorprendió a sus seguidores y también causó polémica porque cuando se hablaba sobre su divorcio con Charito, hubo versiones que sostenían que se había debido a una infidelidad, rumor que en ese entonces negaron.

Ahora que Ernesto no oculta su amor, también hubo quien recordó que en octubre del año pasado el actor declaró que aún amaba a su exesposa a pesar de la separación.

Así lo dijo al programa “Ventaneando”:

“Una de las cosas que se dicen es que yo tengo otra novia, eso es completamente falso, no pienso tenerla, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar, me casé una sola vez en mi vida para siempre. Ella (Charito) va a ser la única esposa que voy a tener, mi corazón sigue teniendo dueña”